IAEA hoàn tất rút thanh sát viên khỏi Iran

Ngày 4/7, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông báo đã hoàn tất việc rút các thanh sát viên còn lại ra khỏi Iran do lo ngại vấn đề về an toàn. Thông báo của IAEA nêu rõ, một nhóm thanh sát viên của cơ quan này đã rời Iran an toàn và đang trên đường trở về trụ sở chính tại Vienna (Áo), sau thời gian lưu trú tại Tehran trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran. IAEA cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại với Iran để sớm nối lại các hoạt động giám sát của IAEA tại quốc gia Hồi giáo này.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 2/7, Iran đã ra sắc lệnh đình chỉ hợp tác với IAEA. Sắc lệnh không nêu thời gian cũng như chi tiết của việc đình chỉ hợp tác nhưng sẽ hạn chế hoạt động của các thanh sát viên IAEA tại Tehran.

Việc thanh sát quốc tế đối với chương trình hạt nhân tại Iran bị đình trệ giữa lúc cộng đồng quốc tế vẫn còn nhiều hoài nghi về thực trạng chương trình hạt nhân của nước này, sau cuộc xung đột 12 ngày với Israel và các đợt không kích của Mỹ nhắm vào ba cơ sở chiến lược. Số phận của 9 tấn urani đã được làm giàu của Iran, đặc biệt là hơn 400 kg đã được làm giàu đến mức tinh khiết 60% hiện ra sao. Theo IAEA, nếu được làm giàu thêm, lượng urani đó đủ để chế tạo 9 đầu đạn hạt nhân.

Vấn đề hạt nhân Iran tiếp tục được quốc tế dành sự quan tâm. Đây cũng sẽ là một vấn đề nghị sự lớn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi với Thủ tướng Israel trong chuyến thăm Mỹ ngày 7/7 tới.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: “Thủ tướng Israel và tôi sẽ thảo luận về Iran. Rõ ràng là bạn biết cuộc tấn công Iran đã thành công, đó là một thành công lớn. Toàn bộ chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy thành từng mảnh. Tôi cho rằng nó đã bị trì hoãn vĩnh viễn. Nếu Iran làm lại thì họ cũng chỉ có thể bắt đầu ở một địa điểm khác, vì địa điểm đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng nếu Iran bắt đầu thì đó sẽ là một vấn đề, chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra”.

Tổng thống Mỹ xác nhận, Iran đã từ chối việc thanh sát và chưa từ bỏ ‎việc làm giàu urani.

Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran Ali Akbar Velayati ngày 4/7 cũng khẳng định, nước này sẽ không từ bỏ quyền được hưởng tiến bộ khoa học và công nghệ, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng hạt nhân hòa bình. Ông cho biết, Iran sẽ đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao để quốc tế cùng lên án hành động tấn công Iran trước đó của Mỹ và Israel.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, tướng Abdolrahim Mousavi cho biết Iran đã lên kế hoạch trả đũa Israel và Mỹ theo chỉ thị của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, tuy nhiên cơ hội để thực hiện điều đó đã không xuất hiện. Tuyên bố nhằm ám chỉ các hành động quân sự của Iran trong cuộc chiến 12 ngày vừa qua chưa phải là hành động trả đũa khốc liệt.

Dù căng thẳng giữa các bên về chương trình hạt nhân Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, song cánh cửa đối thoại vẫn chưa khép lại. Ngoại trưởng Iran 2 ngày trước tuyên bố nước này vẫn thực hiện cam kết đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Châu Âu vẫn đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán mới, trong khi Tổng thống Mỹ cho rằng Iran đang rất muốn gặp nước này - một phát biểu thể hiện thái độ cứng rắn nhưng vẫn không loại trừ khả năng tái lập kênh ngoại giao trong tương lai gần.