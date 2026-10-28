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IAEA muốn tiếp cận lượng Urani đã làm giàu của Iran

Thứ Tư, 06:17, 28/10/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 27/10 hối thúc Iran cung cấp thông tin, đồng thời cho phép tiếp cận số Urani đã làm giàu và từng được công bố trước đây của Tehran. Yêu cầu đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Iran lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khu vực và quốc tế.

Yêu cầu Iran cung cấp thông tin và cho phép IAEA tiếp cận số Urani đã làm giàu của Tehran, được Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra hôm qua, trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Grossi cho biết IAEA vẫn đang giao thiệp với Iran để giải quyết những quan ngại về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo, đồng thời làm rõ tình trạng của số vật liệu tại các cơ sở hạt nhân của Iran được đề cập trong các thỏa thuận đã ký, bao gồm 440 kg Urani làm giàu ở cấp độ cao. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng xác nhận toàn bộ các thanh sát viên của IAEA, đã rút khỏi Iran từ cuối tháng 6/2025 vì lý do an toàn, khi chiến sự Israel - Iran nổ ra.

iaea muon tiep can luong urani da lam giau cua iran hinh anh 1
Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, ngày 7/3/2026. Ảnh: Vantor/Reuters

Israel và Mỹ đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran chỉ trong chưa đầy 1 năm, vào tháng 6 năm ngoái và cuối tháng 2 năm nay, viện cùng lý do liên quan hoạt động hạt nhân của Tehran. Đến thời điểm này, vấn đề hạt nhân, trong đó có việc xử lý số 440kg Urani làm giàu cấp độ 60% của Iran, vẫn là trở ngại chính trong các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran, dù nhiều nỗ lực trung gian khu vực và quốc tế đã được triển khai. Các báo cáo đáng tin cậy cho biết bất đồng lớn nhất khiến hai bên chưa thể đi đến thỏa thuận, vẫn là trình tự thực thi các cam kết. Phía Iran muốn Mỹ dỡ bỏ phong tỏa cùng các biện pháp trừng phạt trước, sau đó mới bàn đến vấn đề hạt nhân. Ngược lại, Washington yêu cầu Tehran phải đưa ra cam kết rõ ràng cùng biện pháp xử lý cụ thể trước, rồi mới nới lỏng phong tỏa và trừng phạt.  

Thế bế tắc này khiến dư luận lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể quyết định mở lại chiến dịch tấn công Iran, sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc vào đầu tháng 11 tới đây.

Bá Thi/VOV-Cairo
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