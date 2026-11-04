English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia bắt giữ 3 nghi phạm nghe lén điện thoại của Tổng thống

Thứ Tư, 11:11, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 3/11, Cảnh sát Indonesia vừa tiến hành bắt giữ Chánh văn phòng Tổng thống Indonesia Listyo Sigit Prabowo và 2 sĩ quan cấp cao khác với cáo buộc tự ý truy cập số điện thoại của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và nhiều quan chức cấp cao khác.

Hành động nghe lén điện thoại Tổng thống Indonesia nói trên bị coi là trái với quy định và không liên quan đến lệnh điều tra nào.

indonesia bat giu 3 nghi pham nghe len dien thoai cua tong thong hinh anh 1
Cảnh sát Indonesia. Ảnh: Reuters.

Cục trưởng Cục Điều tra hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Asep Safrudin cho biết cơ quan chức năng xác định vụ việc diễn ra vào ngày 30/10, sau khi một số cảnh sát phát hiện các dấu hiệu bất thường và báo cáo lên cấp trên. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tang vật, bao gồm 11 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 4 USB.

Dựa trên lời khai của các nhân chứng, hoạt động nghe lén được thực hiện thông qua Hệ thống Quản lý can thiệp hợp pháp của lực lượng cảnh sát, diễn ra liên tục từ năm 2025 đến nay. Vào tháng 10, các nghi phạm đã xóa toàn bộ dữ liệu nhằm che giấu hành vi phạm tội, tuy nhiên hành động này đã bị các sĩ quan khác phát hiện.

Bộ trưởng Điều phối Pháp lý, Nhân quyền, Di trú và An ninh của Indonesia - ông Yusril Ihza Mahendra cho biết chưa thể công bố nội dung, mục đích của vụ việc do vụ án đang trong quá trình điều tra ban đầu. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống chưa đưa ra phản hồi về vụ việc trên.

Các nghi phạm hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến nghe lén trái phép, truy cập trái phép hệ thống điện tử và can thiệp, xóa dữ liệu điện tử. Nếu bị kết tội, mức hình phạt cao nhất dành cho các tội danh này có thể lên tới 10 năm tù giam.

Tiến Trường/VOV1 biên dịch
Theo Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm nếu người dân bị đói
Tổng thống Indonesia tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm nếu người dân bị đói

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Indonesia Prabowo Subianto hôm 16/5 nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh lương thực đối với một quốc gia khi ông khánh thành hơn 1.000 hợp tác xã Làng/Huyện Đỏ Trắng (KDKMP) tại tỉnh Đông Java.

Tổng thống Indonesia tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm nếu người dân bị đói

Tổng thống Indonesia tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm nếu người dân bị đói

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Indonesia Prabowo Subianto hôm 16/5 nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh lương thực đối với một quốc gia khi ông khánh thành hơn 1.000 hợp tác xã Làng/Huyện Đỏ Trắng (KDKMP) tại tỉnh Đông Java.

Nhiều công ty bị điều tra liên quan đến cháy rừng ở Indonesia
Nhiều công ty bị điều tra liên quan đến cháy rừng ở Indonesia

VOV.VN - Nhiều công ty trong nước và nước ngoài đang tiếp tục bị bổ sung vào danh sách nghi phạm trong các cuộc điều tra về cháy rừng tại 10 tỉnh của Indonesia, vốn gây ra tình trạng khói mù xuyên biên giới những tuần qua.

Nhiều công ty bị điều tra liên quan đến cháy rừng ở Indonesia

Nhiều công ty bị điều tra liên quan đến cháy rừng ở Indonesia

VOV.VN - Nhiều công ty trong nước và nước ngoài đang tiếp tục bị bổ sung vào danh sách nghi phạm trong các cuộc điều tra về cháy rừng tại 10 tỉnh của Indonesia, vốn gây ra tình trạng khói mù xuyên biên giới những tuần qua.

Cảnh sát Indonesia cấm toàn bộ nhân sự sử dụng thuốc lá điện tử
Cảnh sát Indonesia cấm toàn bộ nhân sự sử dụng thuốc lá điện tử

VOV.VN - Cảnh sát Quốc gia Indonesia chính thức cấm toàn bộ nhân sự sử dụng thuốc lá điện tử (vape), cả trong giờ làm việc lẫn ngoài giờ làm nhiệm vụ. Đây là biện pháp để ngăn chặn việc lạm dụng thuốc lá điện tử, sau phát hiện cho thấy các thiết bị này được sử dụng để phân phối ma túy dạng lỏng.

Cảnh sát Indonesia cấm toàn bộ nhân sự sử dụng thuốc lá điện tử

Cảnh sát Indonesia cấm toàn bộ nhân sự sử dụng thuốc lá điện tử

VOV.VN - Cảnh sát Quốc gia Indonesia chính thức cấm toàn bộ nhân sự sử dụng thuốc lá điện tử (vape), cả trong giờ làm việc lẫn ngoài giờ làm nhiệm vụ. Đây là biện pháp để ngăn chặn việc lạm dụng thuốc lá điện tử, sau phát hiện cho thấy các thiết bị này được sử dụng để phân phối ma túy dạng lỏng.

Indonesia cảnh báo sử dụng AI trong y tế và tài chính
Indonesia cảnh báo sử dụng AI trong y tế và tài chính

VOV.VN - Indonesia khẳng định những lợi ích quan trọng của trí tuệ nhân tạo ( AI), nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm rủi ro trong quá trình ứng dụng AI, đặc biệt là tại các lĩnh vực có tính rủi ro cao như tài chính và y tế.

Indonesia cảnh báo sử dụng AI trong y tế và tài chính

Indonesia cảnh báo sử dụng AI trong y tế và tài chính

VOV.VN - Indonesia khẳng định những lợi ích quan trọng của trí tuệ nhân tạo ( AI), nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm rủi ro trong quá trình ứng dụng AI, đặc biệt là tại các lĩnh vực có tính rủi ro cao như tài chính và y tế.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ