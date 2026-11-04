Indonesia bắt giữ 3 nghi phạm nghe lén điện thoại của Tổng thống

Hành động nghe lén điện thoại Tổng thống Indonesia nói trên bị coi là trái với quy định và không liên quan đến lệnh điều tra nào.

Cảnh sát Indonesia. Ảnh: Reuters.

Cục trưởng Cục Điều tra hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Asep Safrudin cho biết cơ quan chức năng xác định vụ việc diễn ra vào ngày 30/10, sau khi một số cảnh sát phát hiện các dấu hiệu bất thường và báo cáo lên cấp trên. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tang vật, bao gồm 11 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 4 USB.

Dựa trên lời khai của các nhân chứng, hoạt động nghe lén được thực hiện thông qua Hệ thống Quản lý can thiệp hợp pháp của lực lượng cảnh sát, diễn ra liên tục từ năm 2025 đến nay. Vào tháng 10, các nghi phạm đã xóa toàn bộ dữ liệu nhằm che giấu hành vi phạm tội, tuy nhiên hành động này đã bị các sĩ quan khác phát hiện.

Bộ trưởng Điều phối Pháp lý, Nhân quyền, Di trú và An ninh của Indonesia - ông Yusril Ihza Mahendra cho biết chưa thể công bố nội dung, mục đích của vụ việc do vụ án đang trong quá trình điều tra ban đầu. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống chưa đưa ra phản hồi về vụ việc trên.

Các nghi phạm hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến nghe lén trái phép, truy cập trái phép hệ thống điện tử và can thiệp, xóa dữ liệu điện tử. Nếu bị kết tội, mức hình phạt cao nhất dành cho các tội danh này có thể lên tới 10 năm tù giam.