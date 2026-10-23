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Indonesia bắt giữ tàu nước ngoài vận chuyển hơn 1 tấn ma tuý

Thứ Sáu, 15:32, 23/10/2026
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VOV.VN - Cảnh sát Indonesia đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ tàu chở dầu MT Global 168 mang cờ nước ngoài, tại vùng biển tỉnh Bắc Sumatra hôm 21/10, thu giữ 1,16 tấn ketamine. Số ma túy được đóng trong 58 bao, có giá trị lên tới 3.500 tỷ rupiah (tương đương 192,6 triệu USD)

 

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/10, Cảnh sát trưởng Suyudi Ario Seto cho biết, chiến dịch được tiến hành sau khi lực lượng chức năng Indonesia phát hiện hoạt động bất thường của tàu MT Global 168 tại eo biển Malacca, trong hệ thống nhận dạng tự động (AIS) từ tháng 8/2026. Con tàu xuất phát từ Malaysia, đi qua eo biển Malacca và hướng về biển Andaman trước khi bị bắt giữ ngoài khơi Bắc Sumatra.

indonesia bat giu tau nuoc ngoai van chuyen hon 1 tan ma tuy hinh anh 1
Tiêu hủy ma túy bất hợp pháp bị bắt giữ ở Indonesia (Ảnh minh họa: Reuters)

Hồ sơ thu thập của Indonesia cho thấy, tàu MT Global 168 mang cờ Mông Cổ nhưng thuộc sở hữu của Malaysia. Tại thời điểm bắt giữ trên tàu có 8 thuyền viên, gồm 7 công dân Indonesia và 1 công dân Trung Quốc. Trong quá trình di chuyển con tàu đã đổi tên nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Hải quan Indonesia nghi ngờ số ma tuý được chuyển lên tàu thông qua hoạt động sang mạn giữa các tàu trên biển.

Cảnh sát trưởng Suyudi Ario Seto cũng cho biết, Tổng thống Prabowo Subianto đã chỉ đạo tăng cường chiến dịch trấn áp hoạt động buôn lậu hàng hóa trái phép và ma túy, đang đe doạ tới an ninh quốc gia Indonesia. Đánh giá vụ bắt giữ là kết quả phối hợp giữa Cảnh sát quốc gia, Cơ quan phòng chống ma tuý quốc gia và lực lượng Hải quan. Vụ án đang được điều tra để làm rõ đường dây, nguồn gốc lô hàng và vai trò những đối tượng bị bắt.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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