English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia chặn gần 40.000 tài khoản liên quan cờ bạc trực tuyến

Thứ Sáu, 15:43, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) yêu cầu các ngân hàng tăng cường thẩm định và chặn gần 40.000 tài khoản có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Biện pháp này nhằm cắt đứt các kênh thanh toán tài chính, phục vụ đường dây cá cược trên mạng.

 

Trong cuộc họp báo ngày 5/11, Giám đốc giám sát ngân hàng của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia, ông Dian Ediana Rae cho biết, các ngân hàng được chỉ đạo thực hiện thẩm định nâng cao đối với những tài khoản có dấu hiệu rủi ro. Số tài khoản bị xử lý tăng hơn một nghìn so với số công bố hồi đầu tháng 10.

indonesia chan gan 40.000 tai khoan lien quan co bac truc tuyen hinh anh 1
Hình minh họa: Inquirer.net

Theo quy trình, ngân hàng sẽ kiểm tra hồ sơ khách hàng, đánh giá mức độ rủi ro và phân tích mô hình giao dịch của các tài khoản. Nếu phát hiện sử dụng để quản lý hoặc giao dịch trong mạng lưới cá cược, ngân hàng sẽ khóa tài khoản, đồng thời rà soát số định danh cá nhân (NIK) của các nghi phạm. Động thái của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia nằm trong chiến dịch phối hợp liên ngành nhằm triệt phá hoạt động cờ bạc trực tuyến ngày càng tinh vi ở Indonesia

Số liệu của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính Indonesia (PPATK) cho thấy, quy mô dòng tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến ở Indonesia đáng báo động. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, giao dịch tài chính qua các mạng lưới cờ bạc trực tuyến lên đến gần 87 nghìn tỷ rupiah (tương đương 4,8 tỷ USD). Trong 2 năm qua, cơ quan chức năng Indonesia đã vô hiệu hóa hơn 4 triệu nội dung liên quan cờ bạc trực tuyến, trong tổng số 5,15 triệu nội dung bị gắn cờ tiêu cực.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan khóa gần 700.000 trang web đánh bạc trực tuyến trước thềm World Cup 2026
Thái Lan khóa gần 700.000 trang web đánh bạc trực tuyến trước thềm World Cup 2026

VOV.VN - Bộ Kinh tế và Xã hội Số (MDES) Thái Lan cho biết các cơ quan chức năng nước này đã ngăn chặn thành công hơn 673.000 đường dẫn (URL) liên quan đến đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp trong 8 tháng đầu của năm tài khóa 2026.

Thái Lan khóa gần 700.000 trang web đánh bạc trực tuyến trước thềm World Cup 2026

Thái Lan khóa gần 700.000 trang web đánh bạc trực tuyến trước thềm World Cup 2026

VOV.VN - Bộ Kinh tế và Xã hội Số (MDES) Thái Lan cho biết các cơ quan chức năng nước này đã ngăn chặn thành công hơn 673.000 đường dẫn (URL) liên quan đến đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp trong 8 tháng đầu của năm tài khóa 2026.

Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ AI của Mỹ
Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ AI của Mỹ

VOV.VN - Liên quan đến cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ từ các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (24/4) tuyên bố, các cáo buộc này là vô căn cứ và phản đối chiến dịch bôi nhọ của Mỹ nhằm vào những thành tựu của Trung Quốc trong phát triển ngành công nghiệp AI.

Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ AI của Mỹ

Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ AI của Mỹ

VOV.VN - Liên quan đến cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ từ các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (24/4) tuyên bố, các cáo buộc này là vô căn cứ và phản đối chiến dịch bôi nhọ của Mỹ nhằm vào những thành tựu của Trung Quốc trong phát triển ngành công nghiệp AI.

Thái Lan áp dụng quy định “No ID, No Ads” để ngăn lừa đảo trực tuyến
Thái Lan áp dụng quy định “No ID, No Ads” để ngăn lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Thái Lan sẽ áp dụng quy định “Không xác minh danh tính, không được quảng cáo” (No ID, No Ads) từ đầu tháng 11 tới nhằm ngăn chặn các đối tượng lừa đảo lợi dụng nền tảng số để tiếp cận người dùng.

Thái Lan áp dụng quy định “No ID, No Ads” để ngăn lừa đảo trực tuyến

Thái Lan áp dụng quy định “No ID, No Ads” để ngăn lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Thái Lan sẽ áp dụng quy định “Không xác minh danh tính, không được quảng cáo” (No ID, No Ads) từ đầu tháng 11 tới nhằm ngăn chặn các đối tượng lừa đảo lợi dụng nền tảng số để tiếp cận người dùng.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ