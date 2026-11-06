Indonesia chặn gần 40.000 tài khoản liên quan cờ bạc trực tuyến

Trong cuộc họp báo ngày 5/11, Giám đốc giám sát ngân hàng của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia, ông Dian Ediana Rae cho biết, các ngân hàng được chỉ đạo thực hiện thẩm định nâng cao đối với những tài khoản có dấu hiệu rủi ro. Số tài khoản bị xử lý tăng hơn một nghìn so với số công bố hồi đầu tháng 10.

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Theo quy trình, ngân hàng sẽ kiểm tra hồ sơ khách hàng, đánh giá mức độ rủi ro và phân tích mô hình giao dịch của các tài khoản. Nếu phát hiện sử dụng để quản lý hoặc giao dịch trong mạng lưới cá cược, ngân hàng sẽ khóa tài khoản, đồng thời rà soát số định danh cá nhân (NIK) của các nghi phạm. Động thái của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia nằm trong chiến dịch phối hợp liên ngành nhằm triệt phá hoạt động cờ bạc trực tuyến ngày càng tinh vi ở Indonesia.

Số liệu của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính Indonesia (PPATK) cho thấy, quy mô dòng tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến ở Indonesia đáng báo động. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, giao dịch tài chính qua các mạng lưới cờ bạc trực tuyến lên đến gần 87 nghìn tỷ rupiah (tương đương 4,8 tỷ USD). Trong 2 năm qua, cơ quan chức năng Indonesia đã vô hiệu hóa hơn 4 triệu nội dung liên quan cờ bạc trực tuyến, trong tổng số 5,15 triệu nội dung bị gắn cờ tiêu cực.