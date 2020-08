Indonesia kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh giữa đại dịch Covid-19

Nhiều hoạt động kỷ niệm bị hạn chế và phải tuân theo các giao thức y tế, bao gồm cả buổi lễ tại Cung điện nhà nước. Trong trang phục truyền thống của các dân tộc và đeo khẩu trang có logo ngày độc lập, các quan chức Indonesia trực tiếp tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Indonesia tại Cung điện nhà nước bao gồm: Tổng thống Joko Widodo, Phó Tổng thống Maruf Anin, Cảnh sát trưởng Quốc gia, Idham Azis, Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo với tư cách là người đọc kinh và Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Nhân dân (MPR) Indonesia là người đọc tuyên ngôn độc lập.

Lễ kỉ niệm 75 năm Quốc khánh Indonesia theo hình thức trực tuyến.

Khác với những năm trước, năm nay do bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tại Indonesia nên các quan chức khác cùng các khách mời quốc tế sẽ tham dự lễ Quốc khánh lần thứ 75 Indonesia theo hình thức trực tuyến. Đội nghi lễ nâng lá cờ di sản cũng được tin giản gọn hơn so với mọi năm.

Đúng 10h 17 phút, còi báo động ở tất cả các địa phương đồng thời vang lên báo hiệu cho toàn thể người dân Indonesia dành 3 phút mặc niệm những người đã hi sinh cho nền độc lập của Tổ quốc, sau đó là một loạt đại bác và nghi lễ thượng cờ quốc gia.

Trước đó, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Indonesia chia sẻ: "Chúng tôi tận hưởng ý nghĩa của ngày độc lập vì chúng tôi đạt được nó bằng cách đấu tranh. Là một quốc gia sinh ra từ đấu tranh, chúng tôi tin rằng trong mọi khó khăn luôn có lối thoát". Kèm với đó là một video về những trở ngại đối với đại dịch Covid-19 mà Indonesia đang phải đối mặt.

Hiện nay, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia vẫn tiếp tục tăng lên, nâng tổng số ca mắc của quốc gia này lên gần 140.000 ca, trong đó có hơn 6.000 trường hợp đã tử vong./.