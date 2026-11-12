Indonesia mở rộng điều tra nghi vấn nghe lén điện thoại tổng thống

Thông tin trên được Cảnh sát trưởng Suyudi Ario Seto công bố tại cuộc họp với Ủy ban III, Hạ viện Indonesia (DPR) sáng nay (12/11). Phát biểu trong cuộc họp với Ủy ban III, Hạ viện Indonesia tại Jakarta, Cảnh sát trưởng Suyudi Ario Seto cho biết, bên cạnh các cáo buộc nghe lén, truy cập trái phép và xóa dữ liệu điện tử, cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra nghi vấn một số cá nhân cùng tham gia, thông đồng hoặc âm mưu thực hiện lật đổ chính quyền.

Quá trình điều tra tập trung truy tìm mệnh lệnh và mục đích của hoạt động nghe lén, làm rõ nhiệm vụ và vai trò của từng cá nhân liên quan. Tuy nhiên, các dấu hiệu về mục tiêu lật đổ chính quyền cần được tiến hành điều tra riêng trước khi có kết luận.

Cảnh sát trưởng Quốc gia Suyudi Ario Seto tham gia cuộc họp Ủy ban III Hạ viện hôm nay (12/11), thảo luận về cáo buộc nghe lén bất hợp pháp. (Ảnh: Metro TV)

Cũng tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban III Hạ viện, ông Habiburokhman kêu gọi mở rộng điều tra theo hướng xem xét các hành vi về âm mưu lật đổ chính quyền. Bởi hoạt động giám sát, nghe lén nhằm vào Tổng thống và các quan chức cấp cao, không chỉ là hành vi xâm phạm thông tin liên lạc thông thường, mà hành vi này đã cấu thành tội ác nghiêm trọng, vi phạm nhân quyền, phản bội Hiến pháp và là mối đe dọa thực sự đối với chủ quyền và an ninh quốc gia. Ông mô tả vụ việc là hành động “đâm sau lưng” và nêu nghi vấn có “chương trình nghị sự chính trị” đứng phía sau.

Trước đó, ngày 3 và 5/11, Cảnh sát Indonesia bắt giữ và quản thúc tại nhà 4 tướng cảnh sát, liên quan đến cáo buộc nghe lén nhằm vào Tổng thống và các quan chức cấp cao. Đáng chú ý trong đó có cựu Cảnh sát trưởng Listyo Sigit Prabowo, người mới được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tổng thống từ 01/10/2026. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra thêm theo hướng nghi vấn nêu trên.