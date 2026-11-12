English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Indonesia mở rộng điều tra nghi vấn nghe lén điện thoại tổng thống

Thứ Năm, 16:32, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cảnh sát Quốc gia Indonesia đang tiến hành điều tra nghi vấn lật đổ chính quyền trong vụ nghe lén trái phép Tổng thống Prabowo Subianto.

Thông tin trên được Cảnh sát trưởng Suyudi Ario Seto công bố tại cuộc họp với Ủy ban III, Hạ viện Indonesia (DPR) sáng nay (12/11). Phát biểu trong cuộc họp với Ủy ban III, Hạ viện Indonesia tại Jakarta, Cảnh sát trưởng Suyudi Ario Seto cho biết, bên cạnh các cáo buộc nghe lén, truy cập trái phép và xóa dữ liệu điện tử, cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra nghi vấn một số cá nhân cùng tham gia, thông đồng hoặc âm mưu thực hiện lật đổ chính quyền.

Quá trình điều tra tập trung truy tìm mệnh lệnh và mục đích của hoạt động nghe lén, làm rõ nhiệm vụ và vai trò của từng cá nhân liên quan. Tuy nhiên, các dấu hiệu về mục tiêu lật đổ chính quyền cần được tiến hành điều tra riêng trước khi có kết luận.

indonesia mo rong dieu tra nghi van nghe len dien thoai tong thong hinh anh 1
Cảnh sát trưởng Quốc gia Suyudi Ario Seto tham gia cuộc họp Ủy ban III Hạ viện hôm nay (12/11), thảo luận về cáo buộc nghe lén bất hợp pháp. (Ảnh: Metro TV)

Cũng tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban III Hạ viện, ông Habiburokhman kêu gọi mở rộng điều tra theo hướng xem xét các hành vi về âm mưu lật đổ chính quyền. Bởi hoạt động giám sát, nghe lén nhằm vào Tổng thống và các quan chức cấp cao, không chỉ là hành vi xâm phạm thông tin liên lạc thông thường, mà hành vi này đã cấu thành tội ác nghiêm trọng, vi phạm nhân quyền, phản bội Hiến pháp và là mối đe dọa thực sự đối với chủ quyền và an ninh quốc gia. Ông mô tả vụ việc là hành động “đâm sau lưng” và nêu nghi vấn có “chương trình nghị sự chính trị” đứng phía sau. 

Trước đó, ngày 3 và 5/11, Cảnh sát Indonesia bắt giữ và quản thúc tại nhà 4 tướng cảnh sát, liên quan đến cáo buộc nghe lén nhằm vào Tổng thống và các quan chức cấp cao. Đáng chú ý trong đó có cựu Cảnh sát trưởng Listyo Sigit Prabowo, người mới được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tổng thống từ 01/10/2026. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra thêm theo hướng nghi vấn nêu trên.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Indonesia chặn gần 40.000 tài khoản liên quan cờ bạc trực tuyến
Indonesia chặn gần 40.000 tài khoản liên quan cờ bạc trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) yêu cầu các ngân hàng tăng cường thẩm định và chặn gần 40.000 tài khoản có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Biện pháp này nhằm cắt đứt các kênh thanh toán tài chính, phục vụ đường dây cá cược trên mạng.

Indonesia chặn gần 40.000 tài khoản liên quan cờ bạc trực tuyến

Indonesia chặn gần 40.000 tài khoản liên quan cờ bạc trực tuyến

VOV.VN - Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) yêu cầu các ngân hàng tăng cường thẩm định và chặn gần 40.000 tài khoản có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Biện pháp này nhằm cắt đứt các kênh thanh toán tài chính, phục vụ đường dây cá cược trên mạng.

Indonesia bắt giữ 3 nghi phạm nghe lén điện thoại của Tổng thống
Indonesia bắt giữ 3 nghi phạm nghe lén điện thoại của Tổng thống

VOV.VN - Hôm 3/11, Cảnh sát Indonesia vừa tiến hành bắt giữ Chánh văn phòng Tổng thống Indonesia Listyo Sigit Prabowo và 2 sĩ quan cấp cao khác với cáo buộc tự ý truy cập số điện thoại của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và nhiều quan chức cấp cao khác.

Indonesia bắt giữ 3 nghi phạm nghe lén điện thoại của Tổng thống

Indonesia bắt giữ 3 nghi phạm nghe lén điện thoại của Tổng thống

VOV.VN - Hôm 3/11, Cảnh sát Indonesia vừa tiến hành bắt giữ Chánh văn phòng Tổng thống Indonesia Listyo Sigit Prabowo và 2 sĩ quan cấp cao khác với cáo buộc tự ý truy cập số điện thoại của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và nhiều quan chức cấp cao khác.

Indonesia biến concert quốc tế thành “nam châm” hút khách du lịch
Indonesia biến concert quốc tế thành “nam châm” hút khách du lịch

VOV.VN - Indonesia đang đẩy mạnh du lịch sự kiện, coi các chương trình âm nhạc, giải trí quốc tế là động lực thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Nước này đồng thời cải cách thủ tục cấp phép, thị thực và hỗ trợ các nhà tổ chức lớn.

Indonesia biến concert quốc tế thành “nam châm” hút khách du lịch

Indonesia biến concert quốc tế thành “nam châm” hút khách du lịch

VOV.VN - Indonesia đang đẩy mạnh du lịch sự kiện, coi các chương trình âm nhạc, giải trí quốc tế là động lực thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Nước này đồng thời cải cách thủ tục cấp phép, thị thực và hỗ trợ các nhà tổ chức lớn.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ