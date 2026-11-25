Cảnh sát Tây Java, Indonesia, cho biết tai nạn xảy ra tối 23/11, sau khi mưa lớn làm nước sông dâng cao, tràn vào các đường hầm khai thác; 11 thợ mỏ may mắn đã thoát ra an toàn trước khi nước xâm nhập vào hầm lò. Các đội cứu hộ đang dùng máy bơm để rút nước và tìm cách ngăn nước tràn vào hầm.

Công tác cứu nạn gặp nhiều trở ngại do lối xuống hẹp, địa hình trơn trượt, thiếu ánh sáng và nguy cơ sạt lở trong điều kiện đất không ổn định.

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm, giải cứu 23 thợ mỏ đang mắc kẹt trong hầm mỏ. Ảnh Al Jazeera

Văn phòng tìm kiếm cứu nạn Jakarta cũng cho biết, đã triển khai lực lượng cứu hộ từ 8h30 sáng 25/11, khẩn trương bơm nước ra khỏi hố mỏ để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến nay, đã tìm thấy 3 nạn nhân ở độ sâu khoảng 30-40 mét, trong tình trạng đã tử vong. Các lực lượng cứu hộ địa phương đã được huy động cùng với nhiều phương tiện, thiết bị để tìm kiếm, giải cứu 23 thợ mỏ khác được cho vẫn còn mắc kẹt trong hầm mỏ.