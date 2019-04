Indonesia sẵn sàng cho cuộc bầu cử quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Chỉ còn một ngày nữa, cuộc tổng tuyển cử Indonesia năm 2019 sẽ chính thức diễn ra. Chính phủ và người dân Indonesia đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Diễn tập bỏ phiếu bầu cử tại Jakarta ngày 12/3. Nguồn : Jakarta Post

Ngày mai, hơn 190 triệu cử tri Indonesia sẽ thực hiện quyền công dân của mình, bỏ phiếu bầu ra lãnh đạo đất nước trong vòng 5 năm tới. Lần đầu tiên, cử tri Indonesia sẽ tham gia bầu Tổng thống và hơn 20.000 đại biểu của cơ quan lập pháp các cấp cùng một lúc. Đến thời điểm này, hơn 800.000 điểm bầu cử trên cả nước đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử.



Ông Wiranto, Bộ trưởng điều phối Chính trị và An ninh Indonesia cho biết: “Chúng ta cần đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn, trật tự và thành công. An toàn có nghĩa là người dân có thể đi từ nhà đến điểm bầu cử an toàn, thực hiện quyền công dân của mình. Trật tự có nghĩa là ban bầu cử tại mỗi địa phương sẵn sàng làm nhiệm vụ tại các điểm bỏ phiếu và chuẩn bị kĩ càng cho công tác kiểm phiếu. Thành công có nghĩa là mỗi lá phiếu của người dân sẽ bầu ra các lãnh đạo địa phương và Trung ương có khả năng đưa đất nước phát triển hơn nữa.”

Theo Ủy ban bầu cử Quốc gia, Chính phủ Indonesia chi gần 1,8 tỷ USD cho cuộc tổng tuyển cử lần này, tăng 3% so với kì bầu cử trước. Số lượng cử tri đủ tư cách bầu cử năm nay cũng tăng gần 2,5 triệu người so với năm 2014. Trước đó, công dân Indonesia tại nước ngoài đã tham gia bầu cử sớm tại 130 thành phố trên thế giới. Tuy nhiên, công tác kiểm phiếu sẽ được thực hiện đồng loạt vào ngày mai, sau khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra.

Bầu cử Indonesia 2019 là cuộc đua giữa đương kim Tổng thống Joko Widodo và cựu tướng quân đội Prabowo Subianto, cặp đối thủ cũ trong cuộc bầu cử năm 2014./.

