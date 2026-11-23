Phát biểu trước báo giới tại Jakarta ngày 23/11, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Ahmad Muzani cho biết MPR sẽ gửi văn bản thông báo lịch tổ chức phiên họp toàn thể tới Tổng thống Prabowo Subianto. Theo đó, Tổng thống phải trình danh sách hai ứng viên Phó Tổng thống trong ngày 23/11 để Hội đồng tiến hành các thủ tục bầu chọn.

Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đệ đơn từ chức hôm 12/11/2026. Ảnh: Reuters

Danh tính hai ứng viên hiện chưa được công bố. Dự kiến, Ban Thư ký MPR sẽ thông báo chính thức sau khi tiếp nhận danh sách đề cử từ Tổng thống.

Việc chuẩn bị bầu Phó Tổng thống mới được tiến hành sau khi MPR tiếp nhận đơn từ chức của ông Gibran Rakabuming Raka ngày 12/11. Theo quy định, Hội đồng Hiệp thương Nhân dân phải hoàn tất việc bầu người thay thế trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ khi chức vụ Phó Tổng thống bị bỏ trống. Tổng thống có trách nhiệm đề cử hai ứng viên để MPR lựa chọn.

Trước đó, MPR dự kiến tổ chức phiên họp toàn thể để bầu Phó Tổng thống vào ngày 9/12, nhưng sau đó quyết định lùi sang ngày 11/12. Ông Muzani giải thích việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thời hạn tối thiểu 14 ngày làm việc kể từ khi Tổng thống trình danh sách ứng viên đến khi diễn ra phiên họp. Đây cũng là biện pháp nhằm tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành, tránh những cách hiểu khác nhau về trình tự và thủ tục bầu Phó Tổng thống thay thế.