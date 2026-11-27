Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Vahd Nabyl A. Mulachela cho biết, Bộ Ngoại giao vẫn đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan và sẽ chú trọng vào đối thoại mang tính xây dựng với chính phủ Mỹ. Chính phủ đang xem xét kỹ lưỡng báo cáo điều tra theo Mục 301 của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các kết luận lẫn mức thuế được nêu trong báo cáo công bố ngày 25/11 mới chỉ dừng lại ở mức đề xuất và chưa phải là quyết định cuối cùng. Do đó, Indonesia sẽ tiếp tục ưu tiên đối thoại mang tính xây dựng trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, đồng thời bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto (phải), bắt tay với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Lee Greer tại Washington, D.C.. Ảnh: Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia

Indonesia cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư công bằng, cân bằng và cùng có lợi, phù hợp với các nguyên tắc hợp tác đa phương dựa trên luật lệ. Trong cuộc điều tra đối với Indonesia, USTR đã nêu bật một số yếu tố trong hệ thống kinh tế của quốc gia này được cho là gây bất lợi cho lợi ích của Mỹ, từ đó dẫn đến đề xuất áp thuế nhập khẩu mới. Các yếu tố này bao gồm việc thực thi luật lao động chưa đầy đủ, thiếu các nỗ lực rõ rệt nhằm giải quyết tình trạng dư thừa công suất và sản xuất quá mức, cùng với các chính sách phát triển công nghiệp hạ nguồn của Indonesia.

Đánh giá dư luận, hiện chính phủ và các doanh nghiệp Indonesia bày tỏ lạc quan nhất định về mức thuế quan mới mà Mỹ áp đặt lên Indonesia, do các mức thuế này thấp hơn so với mức áp dụng cho nhiều đối thủ cạnh tranh của quốc gia này. Người phát ngôn Văn phòng Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Kinh tế Haryo Limanseto cho biết, chính phủ đang “theo dõi” kết quả của cuộc điều tra.

Sự chênh lệch đáng kể về thuế quan so với các quốc gia cạnh tranh tạo ra lợi thế so sánh, cũng như một cơ hội chiến lược cho ngành sản xuất trong nước. Ông Haryo cũng chỉ ra các ngành dệt may, giày dép, kim loại và linh kiện năng lượng tái tạo của Indonesia là những lĩnh vực có khả năng hưởng lợi, nhờ vào mức thuế quan cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác.

Về góc độ doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Indonesia (AGTI) bà Anne Patricia Sutanto chia sẻ, các mức thuế quan này “cần được nhìn nhận một cách toàn diện”. Nếu Indonesia phải chịu mức thuế thấp hơn, không thể khẳng định tốt hơn nhưng Indonesia đang ở vị thế thuận lợi hơn. Bà Shinta Kamdani, Chủ tịch Hiệp hội Người sử dụng lao động Indonesia (Apindo) thì cho rằng, cần phải theo dõi sát sao diễn biến tại các quốc gia khác “vì điều đó có thể làm thay đổi lợi thế so sánh của Indonesia trên thị trường Mỹ”.

Hiện các Bộ,ngành Indonesia đang tích cực phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành nghề để đưa ra các biện pháp chiến lược. Mục tiêu là tối ưu hóa danh mục các sản phẩm được miễn thuế, đồng thời đảm bảo rằng quan hệ thương mại song phương giữa Indonesia và Mỹ tiếp tục phát triển theo hướng công bằng và cùng có lợi.