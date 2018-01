Indonesia tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm thuyền

Vụ tai nạn này khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Công tác cứu hộ khó khăn do thời tiết không thuận lợi. Tổng cộng 33 người được giải cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Cứu hộ đắm thuyền ở Indonesia. Ảnh: AP.

Được biết, thuyền gặp nạn khi đang đi dọc một con sông từ Tanjung Selor - thành phố trung tâm tỉnh Bắc Kalimantan. Chiếc thuyền này đang trong hành trình hướng tới đảo Tarakan. Lực lượng cảnh sát và các tàu gần đó đã tham gia hỗ trợ cứu hộ các hành khách trên tàu gặp nạn, tuy nhiên hiện vẫn còn 13 người được thông báo là mất tích.

Trước đó, ngày 25/7 vừa qua, một thuyền cao tốc chở 51 người cũng bị lật ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Bắc Kalimantan, miền Trung Indonesia, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 2 khách du lịch người Đức.

Indonesia có tới hơn 17.000 hòn đảo, do đó giao thông đường thủy đóng vai trò cực kỳ quan trọng tại quốc gia này. Tuy nhiên các tai nạn chết người liên tiếp xảy ra do các quy định an toàn lỏng lẻo, tàu thuyền thường xuyên chở quá tải./.