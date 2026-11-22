Lễ ký kết do Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto và Ủy viên Thương mại châu Âu Maroš Šefčovič thực hiện, với sự chứng kiến ​​của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Indonesia và Liên minh châu Âu ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) tại Brussels, Bỉ. (Nguồn Bakom)

Hiệp định, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 1/1/2027, sẽ loại bỏ thuế quan đối với khoảng 98% dòng thuế. Khoảng 90,4% hàng xuất khẩu của Indonesia sẽ được tiếp cận ngay lập tức thị trường châu Âu khi hiệp định có hiệu lực, trong khi thuế quan đối với 8,37% còn lại sẽ được loại bỏ dần trong khoảng thời gian từ 2 đến 15 năm hoặc thông qua cơ chế hạn ngạch thuế quan (TRQ). Hiệp định cũng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu châu Âu, tiết kiệm khoảng 650 triệu euro mỗi năm tiền thuế xuất khẩu sang Indonesia.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto đánh giá, việc ký kết là một cột mốc lịch sử trong quan hệ kinh tế giữa hai bên, kết thúc gần một thập kỷ đàm phán. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định, thỏa thuận này là “một trong những thỏa thuận tham vọng nhất mà EU đã ký kết ở châu Á”, vì sẽ kết nối khối EU có 450 triệu dân với Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

EU đã khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện với Indonesia vào năm 2016 nhằm mở rộng tiếp cận thị trường, thúc đẩy thương mại và đầu tư, cũng như phát triển bền vững. Nghị viện châu Âu dự kiến ​​sẽ bắt đầu quá trình phê chuẩn vào ngày 23 tháng 11, trong khi Indonesia sẽ bắt đầu quá trình của riêng mình ngay sau khi thỏa thuận được ký kết.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Indonesia và EU đạt 31,65 tỷ USD vào năm 2025, trong khi tổng đầu tư của EU vào Indonesia đạt 25 tỷ USD trong 5 năm qua.