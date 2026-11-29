Thông báo của Văn phòng truyền thông quân đội Iran cho biết, chiếc máy bay trinh sát không người lái (UAV) của kẻ thù, bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ, khi đang thực hiện hoạt động do thám tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chủng loại UAV cũng như thông tin liên quan khác, không được đề cập. Bên sở hữu hay vận hành thiết bị, cũng không được nhắc đến. Trong khi đó, một số nguồn tin Iran khẳng định chiếc UAV vừa bị vô hiệu hóa, là dòng giá rẻ (LUCAS) của quân đội Mỹ.

Thời gian gần đây, Iran thường xuyên thông báo bắn hạ UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz, trong đó có nhiều chiếc MQ-9 Reaper có giá xuất xưởng hơn 30 triệu USD mỗi chiếc. Hầu hết báo cáo của Iran chưa được quân đội Mỹ hay các nguồn độc lập xác nhận.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ (Ảnh: MW)

Về tình hình đàm phán, Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam hôm qua cho biết, Tehran và Washington vẫn đang trao đổi thông điệp qua lại, thông qua hai nhà trung gian Pakistan và Qatar. Quan chức Iran đồng thời xác nhận Tehran đang xem xét một số đề xuất và ý tưởng liên quan, do các nhà trung gian chuyển tới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, là một trong những người trực tiếp tham gia. Tuy nhiên, các nội dung cụ thể của đề xuất, không được tiết lộ.

Mỹ và Iran đã dừng đàm phán chính thức từ giữa tháng 6, sau vòng thương lượng tại Thụy Sỹ do Pakistan và Qatar làm trung gian. Theo nhiều phan tích đáng tin cậy, trở ngại lớn nhất khiến hai bên chưa thể khôi phục hòa đàm và đi đến thỏa thuận, là do bất đồng về trình tự triển khai các bước đi liên quan. Trong đó, Iran muốn Mỹ thực hiện các bước đi xây dựng lòng tin trước, như chấm dứt hoàn toàn hành vi thù địch, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ trừng phạt, phong tỏa kinh tế. Ngược lại, Washington yêu cầu Tehran phải chứng minh thiện chí bằng việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời giao nộp số nguyên liệu urani đã làm giàu ở cấp độ cao.

Truyền thông và giới phân tích cảnh báo bế tắc trên bàn đàm phán cùng căng thẳng thực địa, có thể khiến xung đột Mỹ-Iran bùng nổ trở lại bất kỳ thời điểm nào. Hậu quả gây ra có nguy cơ vượt xa tính toán của cả hai bên cũng như khả năng chịu đựng của toàn khu vực.