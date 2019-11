Iran: Các liên minh do Mỹ đứng đầu chỉ gây ra sự bất an toàn cầu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cũng lên tiếng chỉ trích động thái gần đây của Mỹ khi cho thành lập một liên minh hải quân ở vùng Vịnh và cho rằng, Mỹ muốn sử dụng các quốc gia khác làm công cụ để hợp pháp hóa các chính sách đơn phương của mình. Do đó, ông Mousavi đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực thực hiện các biện pháp tập thể vì an ninh bền vững trong khu vực mà không cần sự can thiệp của người nước ngoài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi. Ảnh: Reuters

Trước đó vào hôm 6/11, một liên minh hải quân do Mỹ đứng đầu, đã chính thức khởi động các chiến dịch tại Bahrain nhằm bảo vệ tàu bè qua lại vùng biển "nóng" ở vùng Vịnh sau một loạt vụ tấn công tàu chở dầu thời gian gần đây. Liên minh này mang tên Xây dựng An ninh biển (IMSC) và được thành lập từ tháng 6/2019 với mục đích loại bỏ các mối đe dọa đối với nguồn cung ứng dầu mỏ thế giới. Liên minh có sự tham gia của Bahrain, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Anh và Australia. Tuy nhiên, hầu hết các nước thuộc Liên minh châu Âu đã từ chối tham gia liên minh trên do lo ngại ảnh hưởng đến các nỗ lực của họ nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với Iran./.