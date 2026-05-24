Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân

Chủ Nhật, 21:54, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây tuyên bố Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh một khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và Mỹ đang dần hình thành.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn IRNA, ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực”, đồng thời cáo buộc Israel mới là bên đang thúc đẩy tình trạng bất ổn tại Trung Đông.

Ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters

Iran được cho là đang sở hữu hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức độ mà theo đánh giá kỹ thuật chỉ còn cách ngưỡng chế tạo bom hạt nhân một bước ngắn. Các quan chức Israel cho biết lượng uranium này, nếu tiếp tục được làm giàu, có thể đủ để chế tạo tới 11 đầu đạn hạt nhân.

Về phần mình, Tehran lâu nay vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Dẫu vậy, khẳng định đó dường như trái ngược với các báo cáo từ phía Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), khi cơ quan này cảnh báo cấp độ làm giàu uranium của Iran đã vượt xa các nhu cầu dân sự thông thường.

Ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh rằng phái đoàn đàm phán Iran "quyết không đánh đổi danh dự và niềm tự hào đất nước dưới bất kỳ hình thức nào”.

Tehran bác tin giao nộp urani, Mỹ và Iran cam kết không tấn công nhau

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái ngược nhau về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, giới chức Iran hôm nay khẳng định văn kiện không bao gồm vấn đề hạt nhân. Teheran đồng thời nhắc lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã từng nhiều lần tuyên bố.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Trung Đông trước bước ngoặt mới khi Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận

VOV.VN - Sau gần 3 tháng giao tranh và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran “về cơ bản đã được đàm phán xong”. Tuy nhiên, Iran vẫn giữ thái độ thận trọng và khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz không thể bị đem ra mặc cả.

VOV.VN - Sau gần 3 tháng giao tranh và căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận hòa bình với Iran “về cơ bản đã được đàm phán xong”. Tuy nhiên, Iran vẫn giữ thái độ thận trọng và khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz không thể bị đem ra mặc cả.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/5 (theo giờ Mỹ) cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên kéo dài gần hai tháng qua.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/5 (theo giờ Mỹ) cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên kéo dài gần hai tháng qua.

Toàn cảnh quốc tế sáng 24/5: Iran cảnh báo Mỹ đang lún sâu vào vũng lầy xung đột

VOV.VN - Tehran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với những tổn thất ngày càng lớn nếu tiếp tục phớt lờ quyền lợi và yêu cầu hợp pháp của người dân Iran.

VOV.VN - Tehran cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với những tổn thất ngày càng lớn nếu tiếp tục phớt lờ quyền lợi và yêu cầu hợp pháp của người dân Iran.

Ông Trump tuyên bố đạt đột phá với Iran sau điện đàm với loạt lãnh đạo Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết một thỏa thuận liên quan đến Cộng hòa Hồi giáo Iran và “Bản ghi nhớ về hoà bình” đã cơ bản được hoàn tất, sau hàng loạt cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Trung Đông và đồng minh của Washington.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết một thỏa thuận liên quan đến Cộng hòa Hồi giáo Iran và “Bản ghi nhớ về hoà bình” đã cơ bản được hoàn tất, sau hàng loạt cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Trung Đông và đồng minh của Washington.

Lộ diện các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang dần thành hình, với các nội dung đáng chú ý như mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và khả năng Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu cấp độ cao.

VOV.VN - Một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang dần thành hình, với các nội dung đáng chú ý như mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và khả năng Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu cấp độ cao.

