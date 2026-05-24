Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn IRNA, ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực”, đồng thời cáo buộc Israel mới là bên đang thúc đẩy tình trạng bất ổn tại Trung Đông.

Iran được cho là đang sở hữu hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức độ mà theo đánh giá kỹ thuật chỉ còn cách ngưỡng chế tạo bom hạt nhân một bước ngắn. Các quan chức Israel cho biết lượng uranium này, nếu tiếp tục được làm giàu, có thể đủ để chế tạo tới 11 đầu đạn hạt nhân.

Về phần mình, Tehran lâu nay vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Dẫu vậy, khẳng định đó dường như trái ngược với các báo cáo từ phía Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), khi cơ quan này cảnh báo cấp độ làm giàu uranium của Iran đã vượt xa các nhu cầu dân sự thông thường.

Ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh rằng phái đoàn đàm phán Iran "quyết không đánh đổi danh dự và niềm tự hào đất nước dưới bất kỳ hình thức nào”.