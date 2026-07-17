Iran cảnh báo “cả khu vực sẽ phải trả giá” khi Mỹ ném bom các cây cầu

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 16/7 thông báo đã thực hiện đêm không kích thứ sáu liên tiếp nhằm vào Iran, song không công bố các mục tiêu cụ thể. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump đầu tuần tuyên bố sẽ mở rộng chiến dịch không kích sang các nhà máy điện, hạ tầng năng lượng và các cây cầu của Iran.

Cây cầu đường sắt gần Aq Qala, Iran bị hư hại sau cuộc không kích của Mỹ. Ảnh: Reuters

Truyền thông Iran cho biết ít nhất ba cây cầu ở miền Nam nước này đã bị tấn công, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Kênh Press TV đưa tin hai trong số các cây cầu bị đánh trúng nằm tại thành phố Bandar Khamir, đồng thời công bố hình ảnh và video về hiện trường.

Tên lửa Mỹ cũng được cho là đã đánh trúng sân bay Iranshahr ở Đông Nam Iran. Trong một vụ tấn công khác nhằm vào khu dân cư tại thành phố cảng Bandar Abbas, ít nhất một dân thường thiệt mạng và bảy người khác bị thương.

“Nếu đối phương tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng của Iran hoặc tiến hành thêm các vụ ám sát nhằm vào quan chức của chúng tôi, thì toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá”, một quan chức tình báo cấp cao của Iran cho hay khi Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhất.

Nguồn tin này cho biết Iran sẽ phát động một cuộc chiến quy mô toàn khu vực, khiến Mỹ “choáng váng” và chứng minh cho Tổng thống Trump thấy những kỳ vọng cũng như đánh giá của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “phi thực tế”.

“Kế hoạch leo thang chiến sự của Iran sẽ chứa đựng nhiều bất ngờ. Và không giống như tình trạng chia rẽ chính trị tại Nhà Trắng, ở Tehran hiện tồn tại sự đồng thuận ở mức cao nhất trong việc triển khai kế hoạch này”, quan chức trên nói.

Washington nối lại các cuộc không kích từ tuần trước, đồng thời tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran với lý do nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại và quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ hiện đã “kiểm soát” tuyến hàng hải này và sẽ đóng vai trò là “người bảo vệ” eo biển Hormuz.

Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, trong đó có trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain - một trong những căn cứ hải quân quan trọng nhất của Washington ở Vịnh Ba Tư.

Tehran cũng cảnh báo xuất khẩu dầu khí của khu vực có thể bị đình trệ hoàn toàn, đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ chấm dứt điều mà Iran gọi là hành động “can thiệp quân sự bất hợp pháp” tại khu vực.