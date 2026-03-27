Iran cảnh báo các khách sạn chứa quân nhân Mỹ có thể là mục tiêu “hợp pháp”

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, trích dẫn "các nguồn tin đáng tin cậy", cho biết các địa điểm được quân nhân Mỹ sử dụng "không chỉ giới hạn" ở Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hãng này cáo buộc rằng các địa điểm lưu trú thay thế cho lực lượng nước ngoài đã được xác định ở các khu vực khác trong khu vực, bao gồm Syria, Lebanon và Djibouti.

Saudi Arabia bị Iran tập kích. Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin được Fars trích dẫn, vốn thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cho biết cảnh báo của Iran đối với các nhà điều hành khách sạn là "toàn diện và dứt khoát". Hãng này khẳng định rằng bất kỳ cơ sở nào chứa quân nhân nước ngoài - "bất kể vị trí địa lý của nó" - sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp nếu hoạt động bị cáo buộc không được chấm dứt ngay lập tức. Trước đó vào ngày 26/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đăng tải trên mạng xã hội rằng quân đội Mỹ đã rút khỏi các căn cứ quân sự ở các nước Arab vùng Vịnh thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và đang trú ẩn trong các khách sạn và văn phòng.

“Ngay từ đầu cuộc chiến này, binh lính Mỹ đã bỏ chạy khỏi các căn cứ quân sự ở GCC để ẩn náu trong các khách sạn và văn phòng”, ông Araghchi viết, đồng thời cáo buộc lực lượng Mỹ đang sử dụng “công dân GCC làm lá chắn sống”. Ông kêu gọi các khách sạn ở các nước vùng Vịnh từ chối đặt phòng cho quân nhân Mỹ.

Hiện chưa thể xác minh độc lập các cáo buộc trong báo cáo của hãng tin Fars hoặc tuyên bố của ông Araghchi. Các quan chức Mỹ và GCC vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai.