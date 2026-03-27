  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran cảnh báo các khách sạn chứa quân nhân Mỹ có thể là mục tiêu “hợp pháp”

Thứ Sáu, 06:14, 27/03/2026
VOV.VN - Iran vừa đưa ra cảnh báo rộng rãi đối với các nhà điều hành cơ sở lưu trú trên khắp Trung Đông, tuyên bố rằng các khách sạn và các cơ sở dân sự khác được sử dụng để chứa quân nhân Mỹ có thể được coi là "mục tiêu phòng thủ hợp pháp" nếu hoạt động này tiếp tục.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, trích dẫn "các nguồn tin đáng tin cậy", cho biết các địa điểm được quân nhân Mỹ sử dụng "không chỉ giới hạn" ở Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hãng này cáo buộc rằng các địa điểm lưu trú thay thế cho lực lượng nước ngoài đã được xác định ở các khu vực khác trong khu vực, bao gồm Syria, Lebanon và Djibouti.

iran canh bao cac khach san chua quan nhan my co the la muc tieu hop phap hinh anh 1
Saudi Arabia bị Iran tập kích. Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin được Fars trích dẫn, vốn thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cho biết cảnh báo của Iran đối với các nhà điều hành khách sạn là "toàn diện và dứt khoát". Hãng này khẳng định rằng bất kỳ cơ sở nào chứa quân nhân nước ngoài - "bất kể vị trí địa lý của nó" - sẽ được coi là mục tiêu hợp pháp nếu hoạt động bị cáo buộc không được chấm dứt ngay lập tức. Trước đó vào ngày 26/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đăng tải trên mạng xã hội rằng quân đội Mỹ đã rút khỏi các căn cứ quân sự ở các nước Arab vùng Vịnh thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và đang trú ẩn trong các khách sạn và văn phòng.

“Ngay từ đầu cuộc chiến này, binh lính Mỹ đã bỏ chạy khỏi các căn cứ quân sự ở GCC để ẩn náu trong các khách sạn và văn phòng”, ông Araghchi viết, đồng thời cáo buộc lực lượng Mỹ đang sử dụng “công dân GCC làm lá chắn sống”. Ông kêu gọi các khách sạn ở các nước vùng Vịnh từ chối đặt phòng cho quân nhân Mỹ.

Hiện chưa thể xác minh độc lập các cáo buộc trong báo cáo của hãng tin Fars hoặc tuyên bố của ông Araghchi. Các quan chức Mỹ và GCC vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran
Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran

VOV.VN - Khác với thuế quan, chiến tranh nóng không thể dễ dàng khởi động hay ngưng lại một cách tùy hứng hoặc chỉ để cứu vãn thị trường đang suy sụp. Tổng thống Mỹ Trump dường như đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Iran.

Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran

Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran

VOV.VN - Khác với thuế quan, chiến tranh nóng không thể dễ dàng khởi động hay ngưng lại một cách tùy hứng hoặc chỉ để cứu vãn thị trường đang suy sụp. Tổng thống Mỹ Trump dường như đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Iran.

UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công
UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chỉ trích những nước Arab và Hồi giáo lớn vì đã không ủng hộ các quốc gia Arab vùng Vịnh “trong giai đoạn khó khăn”.

UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công

UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chỉ trích những nước Arab và Hồi giáo lớn vì đã không ủng hộ các quốc gia Arab vùng Vịnh “trong giai đoạn khó khăn”.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh
Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

