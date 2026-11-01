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Iran cảnh báo sẽ rút khỏi NPT nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn

Chủ Nhật, 05:36, 01/11/2026
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VOV.VN - Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn, đồng thời yêu cầu Washington công nhận các quyền của Tehran trước khi đàm phán hạt nhân.

Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, đã đặt vấn đề về việc liệu Tehran có tiếp tục tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hay không nếu Mỹ nối lại các hành động quân sự nhằm vào nước này.

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Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 31/10, ông Rezaei cảnh báo: “Đến một thời điểm nào đó, họ có thể muốn phát động một cuộc chiến mới. Khi đó, không ai có thể chắc chắn liệu Iran có tiếp tục tham gia NPT sau cuộc chiến hay không. Tuy nhiên, chừng nào còn là thành viên của hiệp ước, chúng tôi vẫn có 22 quyền được bảo đảm”.

Ông Rezaei nhấn mạnh rằng trước khi có thể bắt đầu bất kỳ cuộc thảo luận nào về chương trình hạt nhân của Iran, Mỹ phải bảo đảm Tehran được thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định của NPT.

“Nếu các bên muốn thảo luận về vấn đề hạt nhân, trước hết chúng tôi sẽ yêu cầu được bảo đảm các quyền của mình. Các bên phải công nhận những quyền đó trước tiên”, ông Rezaei khẳng định.

Iran chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Mỹ

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran hiện chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc gặp trực tiếp với quan chức Mỹ.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera, ông Araghchi khẳng định những thông tin liên quan đến khả năng diễn ra các cuộc gặp trực tiếp giữa quan chức hai nước hiện chỉ là suy đoán của truyền thông.

“Chúng tôi hiện không thấy cần thiết phải gặp trực tiếp phía Mỹ. Các điều kiện của chúng tôi đã rõ ràng và các bên trung gian vẫn đang tiếp tục tham vấn về những điều kiện này”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Tuy nhiên, khi đề cập việc Tehran đang xem xét thông điệp từ Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, ông Araghchi đánh giá những nỗ lực của Washington nhằm mở ra cơ hội đối thoại và tăng cường hiểu biết giữa hai bên là một tín hiệu tích cực.

“Việc phía Mỹ tìm cách mở rộng cánh cửa đối thoại và hiểu biết lẫn nhau là một bước đi tích cực”, ông Araghchi nhận định.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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