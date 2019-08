Iran cảnh báo sẽ tiếp tục giảm các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân

Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran ngày 5/8 tuyên bố, nếu các đối tác châu Âu ký thỏa thuận hạt nhân 2015 không hành động, trong khoảng thời gian 1 tháng nữa, Iran sẽ tiếp tục giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015.

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi không nêu rõ các bước đi tiếp theo của Iran là gì, nhưng nước này tháng trước cảnh báo có thể kích hoạt lại máy ly tâm và tăng cường mức độ làm giàu urani lên mức 20 %.

Người phát ngôn Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi. Ảnh: Press TV

Ông Behrouz Kamalvandi cũng cho biết Iran đã tăng các kho dự trữ nước nặng của mình lên trên mức 130 tấn và dự trữ urani làm giàu trên 300 kg.



3 nước châu Âu tham gia ký kết Thỏa thuận hạt nhân Iran là Pháp, Anh, Đức đang nỗ lực để bảo vệ thỏa thuận hạt nhân, sau khi Mỹ rút khỏi và tái áp đặt trừng phạt nhằm vào Iran. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Anh và Iran đang căng thẳng liên quan đến các vụ bắt giữ tàu chở dầu. Anh hôm qua cũng tuyên bố nước này sẽ tham gia vào sứ mệnh an ninh hàng hải do Mỹ dẫn đầu tại eo biển Hormuz. Sứ mệnh do Mỹ dẫn đầu được cho là một phần trong chính sách gia tăng sức ép tối đa của Mỹ lên Iran.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định hợp tác với Iran để duy trì thỏa thuận hạt nhân đã nhất trí năm 2015. Theo một số nguồn tin, sứ mệnh mới sẽ tập trung vào bảo vệ an ninh cho các tàu thuyền qua lại trong khu vực và Anh sẽ không tham gia các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại Iran./.