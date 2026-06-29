Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 28/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo mọi nỗ lực sử dụng các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz ngoài những tuyến đã được thống nhất với Mỹ sẽ "làm gia tăng căng thẳng" ở Trung Đông, trong bối cảnh hai nước tiếp tục tấn công nhau và cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận.