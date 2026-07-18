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Iran cảnh báo trả đũa toàn diện nếu Mỹ tiếp tục không kích

Thứ Bảy, 06:08, 18/07/2026
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VOV.VN - Iran cảnh báo sẽ phát động chiến dịch trả đũa toàn diện nếu Mỹ tiếp tục các cuộc không kích trong những ngày tới. Tuyên bố được đưa ra khi Washington tấn công Iran ngày thứ bảy liên tiếp, còn Tehran gia tăng các đòn đáp trả nhằm vào các đồng minh của Mỹ.

Ông Mohsen Rezaei, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 17/7 cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với một “chiến dịch tấn công toàn diện” nếu tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

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Ông Mohsen Rezaei, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: Mohammed Salem/Reuters

“Nếu các cuộc tấn công của Mỹ tiếp diễn thêm hai hoặc ba ngày nữa, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn triển khai các hoạt động tấn công quy mô toàn diện”, Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) dẫn lời ông Rezaei trong một cuộc phỏng vấn.

Những phát biểu này được đưa ra khi Mỹ không kích Iran sang ngày thứ bảy liên tiếp, còn Tehran gia tăng các đòn đáp trả nhằm vào các đồng minh của Washington.

“Không có bất kỳ biên giới chính trị nào có thể an toàn trước các lực lượng tấn công của Iran”, ông Rezaei tuyên bố. Ông cũng cho rằng Mỹ phải bồi thường thiệt hại tài chính cho những gì giới chức Iran mô tả là các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, một cáo buộc mà phía Washinton đã bác bỏ.

Những lời cảnh báo của ông Rezaei phần lớn tương đồng với các tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã tuyên bố lệnh ngừng bắn vốn mong manh giữa Mỹ và Iran cùng bản ghi nhớ (MOU) giữa hai bên đã “chấm dứt”, trong bối cảnh Washington mở các đợt không kích mới nhằm vào Iran. Đáp lại, Tehran đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ một số đồng minh Arab của Washington, bao gồm Qatar, Kuwait và Bahrain.

Diễn biến mới cho thấy xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, trong khi nguy cơ Iran trả đũa Mỹ trên quy mô lớn vẫn hiện hữu nếu các cuộc không kích không chấm dứt.

Kiều Anh/VOV.VN
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