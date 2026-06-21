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Iran chấp nhận nối lại đàm phán với Mỹ, CENTCOM bác tin eo biển Hormuz bị đóng

Chủ Nhật, 05:47, 21/06/2026
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VOV.VN - Ngày 20/6, Iran có những động thái trái chiều liên quan thỏa thuận tạm thời với Mỹ khi vừa tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz để phản đối các hành động quân sự của Israel tại Lebanon, vừa xúc tiến đối thoại với Washington nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Thông báo xúc tiến trở lại đối thoại với Mỹ, được Bộ Ngoại giao Iran công bố chiều 20/6, vài giờ sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran Khatam Al Anbiya, tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Theo thông báo, Tehran chấp nhận cử đại diện đàm phán đến Thụy Sỹ để triển khai đối thoại với Washington, theo đúng tinh thần thỏa thuận đã ký.

Ngay sau thông báo của Bộ Ngoại giao Iran, Bộ Ngoại giao Pakistan cũng ra tuyên bố cho biết các cuộc thảo luận kỹ thuật về thực thi thỏa thuận Mỹ-Iran, sẽ được tổ chức tại Thụy Sỹ trong ngày 21/6. Tiến trình có sự tham gia của cả các nhà trung gian Pakistan và Qatar, bên cạnh các đại diện đàm phán Mỹ-Iran. Tuy nhiên, thành phần chính xác các bên tham gia cũng như nội dung thảo luận cụ thể, không được công bố.

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Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, kênh số 12 của Israel đưa tin mục tiêu cốt lõi của Mỹ trong các cuộc đối thoại với Iran tại Thụy Sỹ ngày 21/6 là nhằm đảm bảo một thỏa thuận về việc Tehran chấp nhận cho các thanh sát viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Đổi lại, Mỹ sẵn sàng giải phóng khoảng vài tỷ USD của Iran đang bị đóng băng tại Qatar.  

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Nóng thế giới ngày 21/6: Iran kêu gọi Mỹ ngăn Israel phá hoại hòa bình

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran bác tin đóng cửa eo biển Hormuz, kêu gọi Mỹ ngăn Israel phá hoại hòa bình. Quan chức cấp cao Mỹ - Iran lên đường sang Thụy Sĩ đàm phán. Ba Lan quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng của Tổng thống Ukraine...

Vòng đối thoại thứ nhất Mỹ-Iran tại Thụy Sỹ, ban đầu được thiết kế diễn ra ngày 19/6, ngay sau lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh. Đây là một trong các nội dung then chốt trong bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết. Tuy nhiên, cuộc thương thảo này đã không thể diễn ra theo kế hoạch, vì một số lý do.

Liên quan vấn đề eo biển Hormuz, cũng là một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận sơ bộ, Iran chiều 20/6 đã thông báo đóng lại tuyến hàng hải huyết mạch này. Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm hợp nhất quân đội Iran nêu rõ, động thái nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 19/6, Tehran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz.   

Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) ra thông báo khẳng định eo biển Hormuz vẫn được mở và lưu thông của các tàu thương mại qua đây diễn ra bình thường. CENTCOM nhấn mạnh, Iran không kiểm soát eo Hormuz và lực lượng Mỹ vẫn đang hiện diện tại khu vực để giám sát tuyến hàng hải trọng yếu này. 

Cũng theo CENTCOM, 55 tàu thương mại đã lưu thông an toàn qua eo Hormuz những ngày qua. Trong số này có nhiều tàu chở dầu, chở theo khoảng 17 triệu thùng dầu thô cung cấp cho thị trường thế giới.

Bá Thi/VOV-Cairo
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