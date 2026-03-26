Iran cho phép tàu thuyền "5 nước thân thiện" lưu thông qua eo biển Hormuz an toàn

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua (25/3) tuyên bố, Iran không đóng hoàn toàn eo biển Hormuz như một số thông tin từ truyền thông phương Tây, mà đang áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ hoạt động hàng hải trong điều kiện chiến sự.

Ông Araghchi cho biết, nhiều quốc gia và chủ tàu đã chủ động liên hệ với Iran để đề nghị bảo đảm an toàn khi đi qua khu vực này. Trên cơ sở đó, Iran cho phép tàu thuyền của một số nước được coi là “thân thiện”, gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Pakistan và Iraq, tiếp tục lưu thông, đồng thời khẳng định cơ chế này có thể được duy trì trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Reuters

Động thái trên được đánh giá mang lại lợi thế đáng kể cho Ấn Độ trong việc duy trì ổn định nguồn cung năng lượng, trong bối cảnh nước này phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu thô. Trước đó, nhiều tàu chở dầu và khí đốt liên quan đến các quốc gia này đã được phép đi qua eo biển Hormuz an toàn sau khi phối hợp với phía Iran.

Tuy nhiên, Iran cũng phát đi cảnh báo cứng rắn đối với các quốc gia bị coi là đối địch hoặc có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột. Theo đó, các tàu có liên hệ với Mỹ, Israel và một số nước vùng Vịnh sẽ không được cấp phép đi qua khu vực. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh, trong điều kiện chiến tranh, eo biển Hormuz được xem là vùng chiến sự, vì vậy Tehran có quyền hạn chế hoặc từ chối đối với các đối tượng mà họ coi là “kẻ thù”.

Trên thực tế, dữ liệu vận tải quốc tế cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đang sụt giảm nghiêm trọng. Chỉ tính từ đầu tháng 3 đến ngày 25/3, số lượt tàu đi qua khu vực này giảm tới khoảng 95% so với mức thông thường. Trong khi trước đây có khoảng 120 lượt tàu qua lại mỗi ngày, thì trong giai đoạn nêu trên, tổng số chuyến tàu chỉ đạt 155 lượt. Sự gián đoạn này đã tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, kéo theo nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu và gia tăng chi phí đối với nhiều ngành kinh tế.

Giới phân tích nhận định, việc Iran áp dụng cơ chế “chọn lọc quốc gia” trong lưu thông hàng hải không chỉ là biện pháp an ninh, mà còn là công cụ gây sức ép địa chính trị trong bối cảnh đối đầu với Mỹ và các đồng minh. Đối với Ấn Độ, việc nằm trong nhóm quốc gia được ưu tiên giúp giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn cung, song vẫn đặt ra yêu cầu theo dõi sát diễn biến an ninh tại eo biển Hormuz - một trong những điểm nghẽn chiến lược quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu hiện nay.