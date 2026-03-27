Iran đe dọa nhắm mục tiêu vào các khách sạn có lính Mỹ lưu trú

Cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng dân thường tại Trung Đông làm “lá chắn sống”, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra ngày 27/3, đánh dấu một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Tuyên bố của IRGC nêu rõ: các lực lượng Mỹ đang tìm cách sử dụng các địa điểm dân cư và dân thường làm lá chắn bảo vệ. Vì vậy, dân cư trên toàn khu vực Trung Đông được khuyến cáo lập tức rời khỏi các địa điểm có lính Mỹ đồn trú, để đảm bảo an toàn.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại thủ đô Tehran, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, người phát ngôn các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cũng cảnh báo Iran sẽ coi tất cả các khách sạn trong khu vực có lính Mỹ lưu trú là mục tiêu tấn công hợp pháp. Tuyên bố trên truyền hình Iran đêm 26/3, ông Shekarchi đồng thời khẳng định Iran đã tấn công và phá hủy tổng cộng 17 căn cứ của Mỹ trong khu vực, hạ sát ít nhất 600 binh sỹ. Số lính Mỹ bị thương lên tới gần 5.000 người.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 27/3 cáo buộc quân đội Mỹ đã tiến hành “cuộc tấn công có tính toán” nhằm vào trường nữ sinh ở miền Nam Iran hôm 28/2 khiến hơn 170 học sinh và giáo viên thiệt mạng. Trong thông điệp qua truyền hình gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Iran khẳng định cuộc tấn công của Mỹ là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.