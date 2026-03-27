中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran đe dọa nhắm mục tiêu vào các khách sạn có lính Mỹ lưu trú

Thứ Sáu, 17:59, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iran mới đây cáo buộc quân đội Mỹ đang sử dụng dân thường tại các quốc gia Trung Đông làm “lá chắn sống”. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ tấn công tất cả các khách sạn trong khu vực có lính Mỹ lưu trú.

Cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng dân thường tại Trung Đông làm “lá chắn sống”, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra ngày 27/3, đánh dấu một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Tuyên bố của IRGC nêu rõ: các lực lượng Mỹ đang tìm cách sử dụng các địa điểm dân cư và dân thường làm lá chắn bảo vệ. Vì vậy, dân cư trên toàn khu vực Trung Đông được khuyến cáo lập tức rời khỏi các địa điểm có lính Mỹ đồn trú, để đảm bảo an toàn.

iran de doa nham muc tieu vao cac khach san co linh my luu tru hinh anh 1
Khói bốc lên sau một vụ nổ tại thủ đô Tehran, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, người phát ngôn các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi cũng cảnh báo Iran sẽ coi tất cả các khách sạn trong khu vực có lính Mỹ lưu trú là mục tiêu tấn công hợp pháp. Tuyên bố trên truyền hình Iran đêm 26/3, ông Shekarchi đồng thời khẳng định Iran đã tấn công và phá hủy tổng cộng 17 căn cứ của Mỹ trong khu vực, hạ sát ít nhất 600 binh sỹ. Số lính Mỹ bị thương lên tới gần 5.000 người.  

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 27/3 cáo buộc quân đội Mỹ đã tiến hành “cuộc tấn công có tính toán” nhằm vào trường nữ sinh ở miền Nam Iran hôm 28/2 khiến hơn 170 học sinh và giáo viên thiệt mạng. Trong thông điệp qua truyền hình gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Iran khẳng định cuộc tấn công của Mỹ là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: iran căng thẳng trung đông mỹ iran tấn công mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quốc hội Mỹ tranh cãi về chiến lược Iran, lo chính quyền Trump vượt lằn ranh đỏ
Quốc hội Mỹ tranh cãi về chiến lược Iran, lo chính quyền Trump vượt lằn ranh đỏ

VOV.VN - Căng thẳng gia tăng tại một phiên họp kín của Quốc hội Mỹ khi các quan chức quốc phòng và tình báo báo cáo với một số nhà lập pháp về cuộc chiến tại Iran.

Quốc hội Mỹ tranh cãi về chiến lược Iran, lo chính quyền Trump vượt lằn ranh đỏ

Quốc hội Mỹ tranh cãi về chiến lược Iran, lo chính quyền Trump vượt lằn ranh đỏ

VOV.VN - Căng thẳng gia tăng tại một phiên họp kín của Quốc hội Mỹ khi các quan chức quốc phòng và tình báo báo cáo với một số nhà lập pháp về cuộc chiến tại Iran.

Toàn cảnh quốc tế trưa 27/3: Iran cảnh báo Mỹ sẽ trả giá đắt
Toàn cảnh quốc tế trưa 27/3: Iran cảnh báo Mỹ sẽ trả giá đắt

VOV.VN - Tư lệnh Lực lượng Lục quân Iran - Ali Jahanshahi cho biết một cuộc chiến trên bộ sẽ “nguy hiểm và tốn kém hơn nhiều” đối với Mỹ và Israel, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc việc huy động lực lượng giành quyền kiểm soát đảo Kharg.

Toàn cảnh quốc tế trưa 27/3: Iran cảnh báo Mỹ sẽ trả giá đắt

Toàn cảnh quốc tế trưa 27/3: Iran cảnh báo Mỹ sẽ trả giá đắt

VOV.VN - Tư lệnh Lực lượng Lục quân Iran - Ali Jahanshahi cho biết một cuộc chiến trên bộ sẽ “nguy hiểm và tốn kém hơn nhiều” đối với Mỹ và Israel, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc việc huy động lực lượng giành quyền kiểm soát đảo Kharg.

Điểm chung của “quốc gia thân thiện” được Iran cho phép qua eo biển Hormuz
Điểm chung của “quốc gia thân thiện” được Iran cho phép qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Điểm chung giữa các “quốc gia thân thiện” được phép đi qua eo biển Hormuz là không nước nào tham gia hoặc ủng hộ các hành động quân sự chống lại Iran, đồng thời đều nắm giữ những giá trị chiến lược, kinh tế hoặc ngoại giao quan trọng đối với Tehran.

Điểm chung của “quốc gia thân thiện” được Iran cho phép qua eo biển Hormuz

Điểm chung của “quốc gia thân thiện” được Iran cho phép qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Điểm chung giữa các “quốc gia thân thiện” được phép đi qua eo biển Hormuz là không nước nào tham gia hoặc ủng hộ các hành động quân sự chống lại Iran, đồng thời đều nắm giữ những giá trị chiến lược, kinh tế hoặc ngoại giao quan trọng đối với Tehran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ