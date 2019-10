Iran đề xuất hòa giải giữa lực lượng người Kurd ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ

Iran ngày 12/10 đề xuất làm hòa giải giữa lực lượng người Kurd tại Syria, chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, các bên sẽ tham gia đối thoại để thiết lập an ninh dọc đường biên giới giữa Xyri và Thổ Nhĩ Kỳ. Lời kêu gọi của Iran đưa ra khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thực chiến dịch chống lại lực lượng vũ trang người Kurd tại phía bắc Syria.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Trong đề xuất hòa giải, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đề cập thỏa thuận an ninh Adana giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đạt được năm 1998. Theo đó, Hiệp ước yêu cầu Syria dừng ủng hộ các lực lượng vũ trang người Kurd thực hiện chiến dịch chống đối lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Zarif, Thỏa thuận Adana vẫn có hiệu lực, có thể là giải pháp cho vấn đề an ninh hiện nay. Iran có thể giúp các bên ngồi vào bàn đàm phán để thiết lập an ninh dọc biên giới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng, Thỏa thuận này chỉ có thể được thực hiện nếu có một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài 8 năm qua tại Syria. Việc thực hiện Hiệp ước Adana đòi hỏi chính phủ Syria phải kiểm soát được khu vực đông bắc Syria. Tuy nhiên, chính phủ Syria hiện vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực này./.