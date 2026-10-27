Iran dọa khai hỏa tàu chiến Mỹ, thách thức Washington ở Vịnh Ba Tư

Các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẵn sàng tấn công các tàu chiến Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cho biết Washington vẫn cân nhắc khả năng tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran hoặc tiếp tục duy trì sức ép đối với Tehran.

Tàu chiến Mỹ. Ảnh: AP

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở bang Florida, ông Trump nói quân đội Mỹ “có thể tiến hành một chiến dịch ‘Cơn thịnh nộ kinh hoàng’ (Epic Fury) khác”, ám chỉ chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran hồi đầu cuộc chiến. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng đề cập hai phương án: nhanh chóng kết thúc xung đột bằng các đòn tấn công mạnh nhằm vào Iran hoặc tiếp tục gây sức ép lên Tehran thông qua phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt.

Đáp lại, ông Ali Abdollahi, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, khẳng định Hải quân Mỹ không còn khả năng tiến vào vùng lãnh hải Iran hoặc các khu vực lân cận, do Tehran có đủ năng lực nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu chiến nào hoạt động trong khu vực.

“Tổng thống Mỹ chỉ có thể mơ tưởng về việc binh lính và quân đội của họ quay trở lại Vịnh Ba Tư. Họ sẽ không thể thực hiện mong muốn đó”, ông Abdollahi tuyên bố trong thông điệp được truyền thông nhà nước Iran đăng tải cuối tuần qua.

Ông Abdollahi cũng cho rằng những tuyên bố của Washington về cuộc chiến đang bộc lộ mâu thuẫn. Theo ông, trong khi Mỹ khẳng định năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu đáng kể sau các cuộc tấn công, Washington vẫn không đưa tàu sân bay và các tàu hỗ trợ đến gần lãnh thổ Iran.

Quan chức quân sự Iran đồng thời tuyên bố các lực lượng nước này quyết tâm đẩy Mỹ và Israel vào một “vũng lầy” nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Iran ngày 28/2. Sự kiện này đã châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài tám tháng, làm gia tăng bất ổn tại Iran và toàn khu vực Trung Đông.