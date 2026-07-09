Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tập kích căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh

Trong thông điệp vừa đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ: eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở trở lại theo sự sắp đặt của Iran, không phải bằng các đe dọa của Mỹ. Ông Qalibaf đồng thời cảnh báo mọi hành động tấn công chống Iran, đều bị giáng trả.

Lực lượng Iran giám sát một tàu hàng tại eo biển Hormuz, hình ảnh được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Iran (Ảnh: AP)

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran được đưa ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ mở chiến dịch không kích mới vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo chiến dịch tập kích được tiến hành theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump, nhằm phá hủy năng lực đe dọa của Iran đối với hoạt động tự do của tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

CENTCOM nhấn mạnh Iran phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hấn vô lý gần đây nhằm vào các tàu thương mại và tàu dân sự hoạt động tại vùng biển chiến lược quốc tế.

Truyền thông Iran xác nhận hàng loạt khu vực ven biển phía Nam nước này đã bị tập kích, trong đó có sân bay Iranshahr, cảng Bandar Abbas, đảo Abu Musa, thành phố cảng Chabahar…. Tuy nhiên, thương vong và mức độ thiệt hại cụ thể do chiến dịch tấn công gây ra, chưa được công bố.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ đặt tại Bahrain và Kuwait. Bộ Quốc phòng Kuwait sáng nay thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận.

Trong khi đó tại Bahrain, một số tiếng nổ lớn được ghi nhận ở khu vực thủ đô Manama, song chưa rõ do vũ khí của Iran gây ra hay do hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không. Một quốc gia vùng Vịnh khác có đặt căn cứ Mỹ là Qatar, đã ban cảnh báo an ninh khẩn cấp, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền. Tuy nhiên, Qatar chưa ghi nhận hoạt động tấn công thù địch từ bên ngoài.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, lực lượng Mỹ và Iran tập kích nhau. Bước leo thang lần này được đánh giá là ác liệt và mở rộng hơn so với các cuộc đối đầu giai đoạn tháng 5 và tháng 6, làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ ngừng bắn Mỹ-Iran đổ vỡ và xung đột quy mô lớn giữa hai bên bùng phát trở lại.