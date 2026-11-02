Iran đưa hải quân và không quân Hoàng gia Anh vào danh sách khủng bố

Thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Iran cho biết, ngoài việc đưa lực lượng không quân và hải quân Hoàng gia Anh vào danh sách khủng bố, Iran còn chỉ định cơ quan tình báo MI6 của Anh, là “nhóm thù địch”.

Hạm đội tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Mirror.

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, bước đi này nhằm đáp trả “các động thái ác ý” của London thời gian qua, đặc biệt là việc liệt Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách “tổ chức khủng bố”.

Anh chỉ định IRGC là tổ chức khủng bố, theo đạo luật Các mối Đe dọa Nhà nước 2026, được thông qua ngày 13/7 vừa qua.

Bên cạnh việc lên án động thái chỉ định của London, Iran còn cáo buộc Anh tham gia cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống Iran, bằng việc cung cấp hậu cần và cho phép 2 nước này sử dụng các căn cứ quân sự của Anh.