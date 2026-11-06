Iran gửi Mỹ đề xuất thỏa thuận mới, các bên đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao

Theo truyền thông Israel, thông tin về việc Iran đã chuyển cho Mỹ một đề xuất thỏa thuận mới, được một quan chức cấp cao giấu tên của Iran tiết lộ. Quan chức này cho biết việc trung chuyển đề xuất do Qatar thực hiện và Washington đang xem xét phương án này. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của đề xuất, không được đề cập. Mặc dù vậy, quan chức Iran khẳng định hòa đàm chỉ có thể được khôi phục, sau khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện của Iran.

Iran gửi Mỹ đề xuất thỏa thuận mới, thúc đẩy nối lại hòa đàm. Ảnh: AI

Mỹ và Iran đã dừng đàm phán chính thức gần 4 tháng, sau vòng đối thoại cuối cùng tại Thụy Sỹ trung tuần tháng 6. Để khôi phục hòa đàm, các quốc gia khu vực như Qatar, Pakistan, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ…, đã triển khai nhiều nỗ lực liên quan, đặc biệt là tiếp xúc ngoại giao con thoi với cả hai phía.

Mới nhất, trong ngày 5/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, và hội đàm cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman Al Thani, hiện đang ở thăm Ankara. Cùng ngày, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cũng điện đàm với Ngoại trưởng Iran Araghchi và Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar.

Về phía Iran, ngoài 2 cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan và Ngoại trưởng Oman Albusaidi, Ngoại trưởng Iran Araghchi trong ngày hôm qua còn điện đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi.

Đặc biệt, Đặc phái viên của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ngày hôm qua đã có chuyến thăm bất đến Moscow và hội đàm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài công khai đầu tiên của ông Rezaei, kể từ khi trở thành lãnh đạo mới của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hồi tháng 8. Một nguồn tin Qatar cuối tháng 10 nhận định, Nga và Trung Quốc có thể đóng vai trò là bên bảo trợ, giám sát thực thi thỏa thuận hòa bình mới giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, kết quả cụ thể của loạt cuộc tiếp xúc và điện đàm hôm 5/11, chưa được công bố. Các bên cũng chưa tiết lộ bất kỳ mốc thời gian tương đối nào cho vòng đàm phán chính thức tiếp theo giữa Mỹ và Iran.