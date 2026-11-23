Tuyên bố do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra, trong cuộc họp Chính phủ Iran tổ chức tại thủ đô Tehran. Ông Araghchi khẳng định các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran, vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi hôm 21/11 cũng xác nhận Iran vẫn đang duy trì tiếp xúc với các nhà trung gian, trong đó có Qatar, nhằm xem xét cơ hội triển khai ngoại giao với Mỹ.

Kể từ sau cuộc hòa đàm tại Thụy Sỹ hồi trung tuần tháng 6 với sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan, Mỹ và Iran đã không tổ chức thêm bất kỳ vòng thương lượng nào trong hơn 5 tháng qua, dù nhiều nỗ lực trung gian đã được triển khai. Trong bối cảnh đó, các lực lượng Mỹ và Iran liên tục đối đầu nguy hiểm trên thực địa.

Ngày 22/11, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn hạ thêm 1 UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Trước đó, đêm 21/11, IRGC đã phóng nhiều tên lửa và UAV tấn công 2 căn cứ Mỹ đặt tại Bahrain, viện lý do đáp trả hành vi thù địch của Washington nhằm vào Tehran.

Truyền thông và giới phân tích cảnh báo, nếu đàm phán ngoại giao tiếp tục bế tắc, rủi ro xung đột Mỹ-Iran bùng phát trở lại, là rất cao. Thời gian gần đây, Iran nhiều lần tuyên bố muốn phá vỡ và chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình” như hiện nay, kể cả bằng biện pháp quân sự. Trong khi đó về phía Israel – bên đã cùng Mỹ 2 lần phát động chiến tranh chống Iran – vẫn công khai ý định muốn lập tức khai chiến trở lại, nhằm hoàn tất mục tiêu xung đột.