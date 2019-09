Iran không đàm phán nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tiếp tục tuyên bố sẽ không đàm phán về thỏa thuận hạt nhân chừng nào các lệnh trừng phạt Iran chưa được dỡ bỏ.

Tổng thống Iran. (Ảnh: Skynews)

Ông Rouhani thừa nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ đã tác động đến nền kinh tế của Iran và nói rằng, Mỹ cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để mở đường cho đối thoại.

Ông nói thêm rằng, người dân Iran sẽ không bao giờ đàm phán với những người muốn trừng phạt nước này. An ninh của khu vực Trung Đông sẽ không được ổn định nếu lực lượng Mỹ vẫn hiện diện ở đây và nói rằng, sự hình thành của bất kỳ liên minh an ninh nào với các lực lượng nước ngoài là sự can thiệp vào các vấn đề của khu vực.

Ông Rouhani kêu gọi tất cả các quốc gia vùng Vịnh tham gia sáng kiến "Liên minh vì hòa bình ở eo biển Hormuz” dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, không can thiệp và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia.



Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã xác nhận rằng tiếp tục các biện pháp trừng phạt đối với Iran và 30 quốc gia đã ngừng quan hệ với Iran.