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Iran liệt hải quân và không quân Argentina vào "danh sách khủng bố"

Thứ Tư, 16:26, 11/11/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 11/11 thông báo nước này đã đưa hải quân và không quân của Argentina vào "danh sách tổ chức khủng bố". Động thái này nhằm đáp trả bước đi tương tự của quốc gia Nam Mỹ hồi tháng 4/2026.

 

Thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ Tehran coi lực lượng hải quân và không quân của Argentina, là "tổ chức khủng bố", dựa trên nguyên tắc có đi có lại. Thông báo nhấn mạnh đây là bằng chứng cho thấy mọi hậu quả phát sinh từ cuộc khủng hoảng, đều thuộc trách nhiệm của chính phủ Argentina. Thông báo không đề cập biện pháp nhằm quân đội quốc gia Argentina.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Tháng 4/2026, Argentina thông báo áp dụng biện pháp chống lại Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Buenos Aires cáo buộc lực lượng vũ trang quyền lực nhất Iran, đã thực hiện vụ đánh bom nhằm vào trung tâm AMIA của cộng đồng người Do thái ở Argentina năm 1994 khiến 85 người chết cùng hàng trăm người bị thương.

Trước đó, đầu tháng này, Iran cũng liệt lực lượng không quân và hải quân hoàng gia Anh vào "danh sách khủng bố", đáp trả việc London coi IRGC là "tổ chức khủng bố".

Bá Thi/VOV-Cairo
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