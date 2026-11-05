Iran nói có thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại Homuz, tịch thu 2 UAV trinh sát của Mỹ

Trong thông báo vừa công bố, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết đã triển khai hệ thống tác chiến điện tử do Tehran tự phát triển, để khống chế và thu giữ 2 máy bay không người lái trinh sát dòng Lucas của Mỹ. Các UAV bị vô hiệu hóa và thu giữ, đều trong tình trạng nguyên vẹn. Tuy nhiên, thông báo không cho biết bối cảnh cụ thể cũng như thời gian và địa điểm chính xác các hoạt động tấn công, thu giữ UAV diễn ra.

Các tàu di chuyển trên eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa. Ảnh: Reuters

Trước đó, IRGC cũng tuyên bố có thêm 2 tàu dầu bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm nay. Theo thông báo, chiếc thứ nhất va phải thủy lôi khi tìm cách vượt qua tuyến lưu thông ở phía Nam eo Hormuz. Phương tiện còn lại gặp sự cố tương tự tại khu vực phía Đông eo biển. Ngoài ra, một tàu kéo được triển khai để hỗ trợ chiếc tàu dầu thứ 2, cũng bốc cháy và không thể di chuyển. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực, cũng chưa xác nhận thông tin.

Thời gian gần đây, Iran liên tục thông báo việc đã bắn hạ hoặc thu giữ UAV của Mỹ, cũng như việc tàu dầu nước ngoài va phải thủy lôi, thậm chí bị tấn công hoặc bắt giữ, khi đi vào các tuyến lưu thông không an toàn qua eo biển Hormuz. Dù phần lớn các báo cáo chưa được kiểm chứng hay xác thực, công bố của Tehran cho thấy tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp và có thể bùng phát thành đối đầu quân sự bất kỳ thời điểm nào. Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 7-9, quân đội Mỹ thường xuyên tấn công vào Iran mỗi khi xuất hiện báo cáo về việc tàu hàng bị tập kích hay gặp sự cố an ninh tại eo biển Hormuz.