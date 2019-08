Iran phản đối sự hiện diện của Mỹ tại vùng Vịnh

Iran và các quốc gia vùng Vịnh khác có thể tự bảo vệ an ninh khu vực. Sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài tại khu vực này là không cần thiết. Đây là tuyên bố của Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước báo giới ngày 14/8.

Tuyên bố nhằm ám chỉ đến việc Mỹ mới đây đã khởi động một phái bộ an ninh hàng hải dưới dự hỗ trợ của Anh tại khu vực vùng Vịnh sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Anh tại đây hồi tháng trước.

Tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh bị Iran bắt giữ ở eo biển Hormuz hồi giữa tháng 7. Ảnh: Daily Express

Mỹ hiện đang vận động các đối tác quốc tế khác để cùng tham gia liên minh an ninh hàng hải này trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng với Iran.



Eo biển Hormuz chỉ rộng 33 km, nhưng lại là lối vào phía Đông và điểm ra vùng Vịnh, hiện do Iran và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất quản lý. Tình hình tại đây đang ngày càng trở nên căng thẳng do các vụ tấn công tàu chở dầu, việc Iran và Mỹ bắn rơi máy bay do thám không người lái của nhau, cũng như việc Iran bắt giữ tàu chở dầu của Anh./.