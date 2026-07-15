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Iran phóng tên lửa và UAV vào loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông

Thứ Tư, 10:26, 15/07/2026
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VOV.VN - Sáng 15/7, lực lượng vũ trang Iran đã phát động đợt tập kích tên lửa và UAV quy mô lớn, tấn công đồng thời loạt căn cứ Mỹ đặt tại Trung Đông. Tehran khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả chiến dịch không kích xuyên đêm của quân đội Mỹ vào Iran khiến ít nhất 3 người chết và 4 người bị thương.

Tuyên bố của quân đội Iran khẳng định các máy bay không người lái cảm tử của nước này đã đánh trúng các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, trong đó có các nhà chứa tiêm kích F-18, nhà ở của binh sỹ và một kho thiết bị ở căn cứ không quân Azraq.

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Iran tấn công 21 mục tiêu Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: Anadolu Ajansi

Tuyên bố cũng cho biết tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái Iran đã tập kích và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở và căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait – quốc gia vùng Vịnh thường xuyên hứng chịu các đòn tấn công trả đũa của Iran khi đụng độ Mỹ-Iran nổ ra. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về đòn tập kích, không được công bố.

Cho đến cuối giờ sáng 15/7, giới chức Jordan chưa công bố thông tin về hoạt động tập kích mới nhất của Iran. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Kuwait xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái Iran xâm nhập không phận. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan khác, cũng không được đề cập.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Kuwait hôm qua cho biết, kể từ đầu chiến sự, hệ thống phòng không Kuwait đã phát hiện và đánh chặn tổng cộng gần 1.500 tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Trong đó, riêng trong ngày 14/7, số vũ khí Iran bị đánh chặn là gần 40 chiếc, gồm 6 tên lửa các loại.

Về các cuộc tấn công của quân đội Mỹ, truyền thông nhà nước Iran sáng 15/7 đưa tin không quân Mỹ đã oanh tạc nhiều mục tiêu ở khu vực phía Nam và ven biển của Iran. Hành động thù địch khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương, nhiều công trình bị phá hủy.    

Đợt giao tranh bùng phát hôm 12/7 và kéo dài liên tục trong 4 ngày qua giữa quân đội Mỹ và Iran, là ác liệt nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên được thiết lập hôm 8/4. Một số đánh giá cảnh báo nguy cơ ngừng bắn Mỹ - Iran sụp đổ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại, đang rất cận kề.

Bá Thi/VOV-Cairo
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