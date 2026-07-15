Iran quyết tấn công các căn cứ quân sự Mỹ đến khi “giành thắng lợi cuối cùng”

Hãng thông tấn IRNA của Iran trích dẫn thông cáo báo chí của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, IRGC sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ “cho đến khi giành được chiến thắng cuối cùng”.

Một căn cứ Mỹ ở Bahrain bị tấn công hồi đầu cuộc chiến Mỹ - Iran năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo hãng truyền thông này, IRGC đã tiến hành 6 cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi Washington “vi phạm” thỏa thuận ngừng bắn theo cáo buộc của phía Iran.

Trước đó, quân đội Iran đã nhắm mục tiêu vào Căn cứ Không quân Al-Azraq ở Jordan. Một hãng thông tấn khác của Iran, Fars, đưa tin một trung tâm hậu cần và hỗ trợ quân sự của Mỹ đã bị phá hủy tại Mina Abdullah ở Kuwait. IRGC cho biết thêm, eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi Mỹ từ bỏ những gì mà họ mô tả là “các hành động thù địch” chống lại Iran.

Các báo cáo trước đó cho biết IRGC đã tấn công các mục tiêu ở Bahrain, Jordan và Kuwait.

Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã thực hiện đợt tấn công thứ 2 vào căn cứ không quân Al-Azraq của Mỹ ở Jordan, hãng Fars đưa tin. Theo hãng này, cuộc tấn công nhắm vào địa điểm triển khai máy bay chiến đấu F-18 và các nhà chứa thiết bị quân sự của Mỹ.