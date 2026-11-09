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Iran ra tối hậu thư với Mỹ, cảnh báo đòn đáp trả nếu xung đột tiếp diễn

Thứ Hai, 07:35, 09/11/2026
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VOV.VN - Hôm 8/11 Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ cần chấp nhận đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng, nếu không muốn đối mặt với nguy cơ xung đột leo thang.

Cảnh báo của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc các phương án tấn công tiếp theo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

“Cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình. Đã đến lúc Nhà Trắng cũng phải đưa ra quyết định”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X, vài ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11.

“Đề xuất của chúng tôi vẫn còn đó: Hãy đáp ứng các yêu cầu, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận và quý vị sẽ thấy kết quả. Nếu lựa chọn tiếp tục chiến tranh, quý vị sẽ phải đối mặt với những chiến binh thiện chiến, luôn trong trạng thái sẵn sàng của chúng tôi, những người sẽ trút cơn thịnh nộ như địa ngục xuống đầu quý vị”, ông Araghchi viết tiếp.

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Iran thử tên lửa. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Iran cho rằng cử tri Mỹ đã quay lưng với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vì phản đối cuộc chiến tại Iran. Nhận định này cũng được nhiều nhân vật khác đưa ra, trong đó có Tổng thống Trump.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người được xem là ứng viên tiềm năng cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028, cho rằng cuộc chiến tại Iran là nguyên nhân dẫn đến thất bại lịch sử của đảng này, khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

“Lý do chúng ta thất bại chính là cuộc chiến này. Bản thân tổng thống cũng đã thừa nhận điều đó vào tối qua”, ông Vance viết trong một bài đăng dài trên mạng xã hội sau khi kết quả bầu cử được công bố.

“Nếu ai đó muốn lập luận rằng cuộc chiến này là xứng đáng, rằng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới là cái giá đáng phải trả, thì cứ việc đưa ra quan điểm đó. Hãy cứ cho rằng đây là cái giá hợp lý. Dù đồng tình hay phản đối, ít nhất cách nhìn nhận đó cũng trung thực”.

“Nhưng ai cũng biết tại sao chúng ta thất bại. Bất kỳ cuộc thảo luận trung thực nào về hướng đi tiếp theo cũng phải bắt đầu từ điểm đó”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Cảnh báo từ Tehran được đưa ra trong bối cảnh các bên trung gian đang thúc đẩy Washington và Tehran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Qatar hiện dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao, với sự hỗ trợ của Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran đề nghị mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Việc đóng cửa tuyến đường này đã khiến giá nhiên liệu tăng mạnh. Tuy nhiên, Tehran yêu cầu Mỹ đáp ứng một số điều kiện, trong đó có việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải tỏa hàng tỷ USD tài sản Iran đang bị phong tỏa.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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