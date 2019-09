Iran sẽ thả 7 thủy thủ trên tàu của Anh bị bắt tại Eo biển Hormuz

Theo Bộ Ngoại giao Iran, Chính phủ nước này sẽ thả 7 thủy thủ trên tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh bị bắt giữ trên Eo biển Hormuz hồi tháng 7 vừa qua. Đại sứ quán Nga tại Iran cũng xác nhận có ít nhất 1 thủy thủ mang quốc tịch Nga nằm trong số những người được thả.

Tàu chở dầu Adrian Darya 1 của Iran. Ảnh: Reuters

Ngày 20/7/2019, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ tàu chở dầu của Anh, chỉ 2 tuần sau khi Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ tàu Grace 1 của nước này ngoài khơi Gibraltar. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh rằng vụ bắt giữ này không phải nhằm đáp trả việc Anh bắt tàu Grace 1 mà do con tàu Stena Impero của Anh đã có những động thái nguy hiểm khi đâm vào 1 tàu cá của Iran.

Trong khi đó, tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị bắt giữ sau khi Mỹ khẳng định tàu này chở dầu thô tới Syria, vi phạm các lệnh trừng phạt của EU bất chấp Tehran phủ nhận các cáo buộc trên. Grace 1 đã được thả vào tháng 8/2019 và hiện đang hoạt động dưới cái tên mới là Adrian Darya 1.

Sau những leo thang căng thẳng tại vùng Vịnh, Anh đã tham gia vào liên minh hàng hải do Mỹ dẫn đầu, nhằm đảm bảo an ninh và an toàn ở khu vực này./.