Iran thông báo bắn hạ UAV của Mỹ tại eo biển Hormuz

Chiếc UAV mà Iran thông báo bắn hạ là LUCAS, dòng máy bay không người lái cảm tử giá rẻ sử dụng đạn tuần kích của quân đội Mỹ. Đây là một trong những vũ khí Mỹ đã triển khai trong chiến dịch tập kích vào Iran ngày 28/2. Hãng thông tấn Iran Tasnim cho biết chiếc LUCAS bị bắn hạ gần thành phố Bandar Abbas, phía Nam Iran, khi đang thực hiện hành vi thù địch. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, không được đề cập.

Một máy bay không người lái phóng đi từ tàu chiến Mỹ. Ảnh: Lục quân Mỹ

Iran thông báo bắn hạ UAV của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang gia tăng nghiêm trọng. Những ngày qua, chính giới và truyền thông Mỹ liên tục đề cập khả năng Washington sẽ phát động chiến dịch tập kích mới chống Tehran, sớm nhất là ngay trong cuối tuần này.

Lo ngại xung đột bùng phát trở lại, càng được củng cố khi Israel chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử ngày 27/10 với kết quả được báo không khả quan cho đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu - người sẽ phải đối mặt với một số rắc rối pháp lý nghiêm trọng, nếu không giành chiến thắng. Thời gian qua, ông Netanyahu nhiều lần hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump mở lại chiến dịch tập kích Iran nhằm hoàn tất mục tiêu chiến tranh còn dang dở.