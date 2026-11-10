English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran thông báo có thêm tàu dầu va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz

Thứ Ba, 21:24, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều 10/11 thông báo, vừa có thêm 2 tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz, do không tuân thủ hướng dẫn lưu thông an toàn.

 

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, một trong hai tàu dầu phát nổ và bốc cháy hôm nay (10/11), do đã va phải thủy lôi. Chiếc còn lại, được hộ tống bởi chiến đấu cơ của Mỹ, bị cháy do gặp sự cố chưa xác định. Tương tự như trong nhiều thông báo trước, IRGC cáo buộc cả hai tàu đã tắt hệ thống định vị và định danh khi lưu thông. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin.

iran thong bao co them tau dau va phai thuy loi tai eo bien hormuz hinh anh 1
Hình ảnh các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 2/10/2026. (Ảnh: REUTERS)

Thời gian gần đây, Iran liên tục đăng thông báo về việc tàu dầu bị trúng thủy lôi hoặc gặp sự cố an ninh nghiêm trọng tại eo biển Hormuz. Nguyên nhân chủ yếu khiến các tàu gặp nạn là do đã đi vào tuyến không an toàn và bất hợp pháp ở phía Nam eo biển. Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo của Iran, chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz
Thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay thông báo có thêm 2 tàu dầu nước ngoài bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

Thêm 2 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay thông báo có thêm 2 tàu dầu nước ngoài bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV Mỹ tại eo biển Hormuz
Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV Mỹ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối qua (4/11) thông báo, đã bắn hạ thêm 1 chiếc UAV trinh sát quân sự của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ 2 trong ngày, Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, song thông tin chưa được xác thực.

Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV Mỹ tại eo biển Hormuz

Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV Mỹ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối qua (4/11) thông báo, đã bắn hạ thêm 1 chiếc UAV trinh sát quân sự của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ 2 trong ngày, Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, song thông tin chưa được xác thực.

4 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz, Iran đưa ra điều kiện hòa bình
4 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz, Iran đưa ra điều kiện hòa bình

VOV.VN - Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo có thêm 4 tàu dầu va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tehran còn tuyên bố bắt giữ 2 tàu, đồng thời bắn hạ thêm 1 thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát hiện đại của quân đội Mỹ. Điều kiện hòa bình do họ đưa ra cũng rất cứng rắn.

4 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz, Iran đưa ra điều kiện hòa bình

4 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz, Iran đưa ra điều kiện hòa bình

VOV.VN - Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo có thêm 4 tàu dầu va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tehran còn tuyên bố bắt giữ 2 tàu, đồng thời bắn hạ thêm 1 thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát hiện đại của quân đội Mỹ. Điều kiện hòa bình do họ đưa ra cũng rất cứng rắn.

Thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz
Thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz

VOV.VN - Theo thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hai tàu dầu nước ngoài được cho là trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz

Thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz

VOV.VN - Theo thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hai tàu dầu nước ngoài được cho là trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ