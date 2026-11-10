Iran thông báo có thêm tàu dầu va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định, một trong hai tàu dầu phát nổ và bốc cháy hôm nay (10/11), do đã va phải thủy lôi. Chiếc còn lại, được hộ tống bởi chiến đấu cơ của Mỹ, bị cháy do gặp sự cố chưa xác định. Tương tự như trong nhiều thông báo trước, IRGC cáo buộc cả hai tàu đã tắt hệ thống định vị và định danh khi lưu thông. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin.

Hình ảnh các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 2/10/2026. (Ảnh: REUTERS)

Thời gian gần đây, Iran liên tục đăng thông báo về việc tàu dầu bị trúng thủy lôi hoặc gặp sự cố an ninh nghiêm trọng tại eo biển Hormuz. Nguyên nhân chủ yếu khiến các tàu gặp nạn là do đã đi vào tuyến không an toàn và bất hợp pháp ở phía Nam eo biển. Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo của Iran, chưa được các nguồn độc lập xác nhận.