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Iran thông báo thêm 2 tàu dầu gặp sự cố tại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 20:59, 30/10/2026
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VOV.VN - Diễn biến an ninh bất thường nhằm vào tàu dầu tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược của thế giới - tiếp tục gây lo ngại. Trưa 30/10, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo có thêm 2 tàu dầu gặp sự cố an ninh nghiêm trọng, khi đi qua vùng biển này.

Thêm 2 tàu dầu gặp sự cố tại eo biển Hormuz

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 2 tàu dầu gặp sự cố và phải dừng lại, khi đang tìm cách đi qua tuyến lưu thông bất hợp tại eo biển Hormuz. IRGC khẳng định 2 phương tiện đã tắt hệ thống định danh và định vị khi di chuyển, với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, bản chất sự cố mà các tàu gặp phải, cũng như tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Iran thông báo tàu chở dầu gặp sự cố tại eo Hormuz. Trước đó, ngày 29/10, Tehran khẳng định có 4 tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz. Các tàu cũng bị cáo buộc đi vào tuyến không an toàn và phi pháp ở eo Hormuz.

iran thong bao them 2 tau dau gap su co tai eo bien hormuz hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters.

Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (OKMTO) cùng ngày cho biết đã nhận được báo cáo về việc một tàu chở hàng gặp sự cố và bốc cháy tại vị trí cách thành phố Khasab của Oman khoảng 40km về phía Đông Bắc. Vụ việc không gây thương vong hay làm rò rỉ hóa chất ảnh hưởng môi trường. Tuy nhiên, quốc tịch và cảng đến của con tàu, không được đề cập.

Truyền thông và giới phân tích lo ngại việc tàu hàng, đặc biệt là các tàu chở dầu, liên tiếp bị tấn công hoặc gặp sự cố an ninh tại eo Hormuz, có thể thôi thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm mở lại chiến dịch tập kích vào Iran, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Lo ngại càng được củng cố khi đài Kan của Israel sáng 30/10 cho biết Washington vừa điều động thêm 10 máy bay vận tải quân sự cùng nhiều máy bay chiến đấu, đến khu vực. Các máy bay vận tải hạ cánh xuống 2 căn cứ không quân ở phía Nam Israel, trong khi các chiến đấu cơ triển khai tới các căn cứ ở Jordan, Saudi Arabia và Qatar. Nguồn tin nhận định đây có thể là bước chuẩn bị cho chiến dịch tấn công tiềm tàng của Washington nhằm vào Tehran thời gian tới.

Bá Thi/VOV-Cairo
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