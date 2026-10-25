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Iran tiếp tục cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tấn công

Chủ Nhật, 05:29, 25/10/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo I-ran hôm qua tiếp tục cảnh báo rằng mọi cuộc tấn công, dù với quy mô hạn chế của Mỹ và Ix-ra-en nhắm vào nước này, cũng sẽ dẫn đến những phản ứng dữ dội, kéo theo hậu quả thảm khốc nằm ngoài sức tưởng tượng.

Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Mohebbi nêu rõ bất kể cuộc tấn công thù địch ở cấp độ nào, đòn giáng trả của Iran cũng sẽ dữ dội và thảm khốc gấp nhiều lần. Các lực lượng vũ trang Iran đã hoàn toàn sẵn sàng với các phương án tác chiến được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông Mohebbi khẳng định kẻ thù chắc chắn sẽ lại chuốc lấy thất bại thảm khốc, nếu tiếp tục liều lĩnh gây hấn chống Iran.

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Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebbi (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo của IRGC đưa ra trong bối cảnh truyền thông và giới chức Mỹ liên tục đề cập khả năng Washington sắp sửa phát động chiến dịch tập kích mới chống Tehran. Trong đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack hôm 23/10 thậm chí nhận định đòn tấn công có thể diễn ra ngay cuối tuần này.    

Mỹ và Israel đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran trong chưa đầy 1 năm. Cuộc chiến đầu tiên được thúc đẩy tháng 6/2025, mở màn bằng chiến dịch tập kích phủ đầu dữ dội của quân đội Israel vào hàng loạt cơ sở hạt nhân và quân sự tại Iran. Cuộc chiến thứ 2 nổ ra cuối tháng 2/2026, bằng chiến dịch không kích kết hợp giữa các lực lượng Mỹ và Israel, nhắm vào loạt mục tiêu trọng yếu trên khắp Iran. Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều lãnh đạo cấp cao Iran, đã bị hạ sát ngay trong ngày đầu xung đột.

Trong cả 2 lần khai chiến, Mỹ và Israel đều viện dẫn lý do ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các bên chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Iran đã hay đang phát triển vũ khí hạt nhân. Phía Iran cũng liên tục khẳng định hoàn toàn không có ý định theo đuổi vũ khí hạt nhân. Chương trình phát triển hạt nhân của Tehran chỉ nhằm các mục đích hòa bình và dân sự./.

Bá Thi/VOV-Cairo
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