Iran tiếp tục hợp tác kinh tế với thế giới bất chấp trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 14/7 khẳng định, nước này sẽ tiếp tục các mối quan hệ hợp tác kinh tế với các nước trên thế giới, bất chấp việc Mỹ gia tăng trừng phạt.

Tổng thống Rouhani tuyên bố, Iran sẽ tiếp tục hợp tác kinh tế với thế giới bất chấp trừng phạt của Mỹ. Ảnh: Indian Express

Phát biểu sau cuộc gặp với các quan chức cấp cao Chính phủ, Tổng thống Rouhani bày tỏ hi vọng xu hướng hợp tác kinh tế với thế giới sẽ không thay đổi so với trước đây. Tổng thống Rouhani cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những biện pháp trừng phạt của Mỹ, cho rằng nước Mỹ đang bị cô lập hơn do những hành động nhằm vào dân thường Iran. Tổng thống cũng cam kết chính phủ sẽ đưa ra sự bảo vệ cần thiết cho người dân Iran.

Iran có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sau quyết định của Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 và khôi phục các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. Nhiều tập đoàn quốc tế lớn đã rời khỏi Iran và hiện Mỹ cũng đang hối thúc các đồng minh dừng mua dầu của Iran./.

Chuyến thăm EU của Tổng thống Rouhani có cứu vãn thỏa thuận hạt nhân? VOV.VN - Chuyến thăm EU của Tổng thống Iran Rouhani được coi là nỗ lực để giữ Iran khỏi bị cô lập về kinh tế trước các lệnh trừng phạt của Mỹ.