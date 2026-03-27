Iran tiết lộ lý do tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vắng mặt

Quan chức trên xác nhận hôm 27/3 rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, hiện đang khỏe mạnh và đang lãnh đạo đất nước. Theo ông này, lý do ông Khamenei vắng mặt trước công chúng là vì lý do an ninh.

Giáo chủ Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA.

“Lý do ông vắng mặt trước công chúng là để tuân thủ các cân nhắc về an ninh do hoàn cảnh đặc biệt hiện nay”, Ali Bahraini, đại diện của Iran tại văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, cho biết, theo Mạng Tin tức sinh viên (SNN) thuộc sở hữu nhà nước của Iran. Ông Bahraini đồng thời nói thêm rằng “ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước”.

Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cha ông, cựu Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bị ám sát tháng trước trong các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel.

Kể từ khi ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm, người ta mới chỉ thấy những tuyên bố được cho là của ông ấy được đọc trên truyền hình.

Đầu tháng 3 này, một nguồn tin quen thuộc với tình hình nói với CNN rằng ông đã bị gãy chân và một số vết thương nhẹ khác vào ngày đầu tiên của chiến dịch oanh tạc Iran do Mỹ - Israel tiến hành. Theo nguồn tin, ngoài vết thương ở chân, ông Khamenei, 56 tuổi, còn bị bầm tím quanh mắt trái và một số vết rách nhỏ trên mặt.

Iran ngầm hóa kho tên lửa, Mỹ mới chỉ phá hủy được 1/3 VOV.VN - Nguồn tin cho biết Mỹ chỉ có thể xác nhận khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran đã bị phá hủy cho tới nay sau các đợt oanh tạc của Mỹ. Việc Iran ngầm hóa kho tên lửa của mình đã gây khó khăn lớn cho đối phương.