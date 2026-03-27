Iran tiết lộ lý do tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vắng mặt

Thứ Sáu, 22:29, 27/03/2026
VOV.VN - Lãnh tụ tối cao mới của Iran vắng mặt vì lý do an ninh nhưng “hoàn toàn khỏe mạnh”, theo một quan chức Iran.

Quan chức trên xác nhận hôm 27/3 rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, hiện đang khỏe mạnh và đang lãnh đạo đất nước. Theo ông này, lý do ông Khamenei vắng mặt trước công chúng là vì lý do an ninh.

Giáo chủ Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA.

“Lý do ông vắng mặt trước công chúng là để tuân thủ các cân nhắc về an ninh do hoàn cảnh đặc biệt hiện nay”, Ali Bahraini, đại diện của Iran tại văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva, cho biết, theo Mạng Tin tức sinh viên (SNN) thuộc sở hữu nhà nước của Iran. Ông Bahraini đồng thời nói thêm rằng “ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước”.

Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cha ông, cựu Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei bị ám sát tháng trước trong các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel.

Kể từ khi ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm, người ta mới chỉ thấy những tuyên bố được cho là của ông ấy được đọc trên truyền hình.

Đầu tháng 3 này, một nguồn tin quen thuộc với tình hình nói với CNN rằng ông đã bị gãy chân và một số vết thương nhẹ khác vào ngày đầu tiên của chiến dịch oanh tạc Iran do Mỹ - Israel tiến hành. Theo nguồn tin, ngoài vết thương ở chân, ông Khamenei, 56 tuổi, còn bị bầm tím quanh mắt trái và một số vết rách nhỏ trên mặt.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran
VOV.VN - Trong ngày đầu mở màn chiến dịch Epic Fury tập kích vào Iran ngày 28/2, máy bay chiến đấu cất hạ cánh liên tục trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln. Cùng lúc, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ dồn dập nã tên lửa vào Iran giữa ban sáng.

Ông Kent: Cố Lãnh tụ tối cao Ali Khanenei đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Theo cựu quan chức tình báo Mỹ Joe Kent, cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã giữ cho chương trình hạt nhân Iran ở mức độ ôn hòa và đã ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thông điệp đầu tiên từ tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei

VOV.VN - Thông điệp đầu tiên từ ông Mojtaba Khamenei kể từ khi ông nhậm chức Lãnh tụ tối cao của Iran vào ngày 8/3 đang được đọc trên truyền hình nhà nước Iran.

