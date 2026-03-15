中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran tiết lộ tình trạng sức khỏe lãnh tụ tối cao và khả năng điều hành đất nước

Chủ Nhật, 20:41, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa cho biết Lãnh tụ tối cao của Iran Mojtaba Khamenei đang có "sức khỏe tốt" và "điều hành đất nước một cách mạnh mẽ", trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe của Giáo chủ. Ông Araghchi cũng nói về tình hình đoàn kết trong nội bộ Iran.

Một tuần sau khi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, vẫn chưa xuất hiện hay lên tiếng, làm dấy lên những nghi vấn về sức khỏe của ông. Thông điệp được cho là đầu tiên của ông cũng là do một người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong một bức ảnh trước đây. Ảnh: WANA.

Một nguồn tin quen thuộc với tình hình nói hồi đầu tuần rằng Lãnh tụ Khamenei đã bị gãy chân, bầm tím mắt trái và có một số vết rách nhỏ trên mặt trong ngày đầu tiên của chiến dịch oanh tạc do Mỹ và Israel tiến hành 2 tuần trước, cùng đợt tấn công đã cướp đi sinh mạng của cha ông và các tư lệnh quân sự hàng đầu Iran.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Ngoại trưởng Araghchi cũng cho biết "tình hình ở Iran ổn định và không có sự rạn nứt nào trong các thể chế chính quyền hoặc quân sự”. Ông khẳng định các cuộc tấn công của Iran vào các nước trong khu vực không nhắm vào khu dân cư hay nhà ở, bất chấp những tuyên bố trái ngược. Ví dụ, tại Bahrain, một cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở thủ đô Manama, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 8 người khác bị thương, theo Bộ Y tế nước này hồi đầu tuần.

Ông Araghchi cũng tuyên bố rằng quan hệ ngoại giao của Iran với Qatar, Saudi Arabia, Oman và các nước láng giềng vẫn tiếp tục.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Ngoại trưởng Iran tiết lộ sức khỏe lãnh tụ Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

UAE chỉ trích gay gắt Iran, Tehran xác nhận hợp tác quân sự với Nga
UAE chỉ trích gay gắt Iran, Tehran xác nhận hợp tác quân sự với Nga

VOV.VN - Cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống UAE, Anwar Gargash, cho biết những bình luận của Ngoại trưởng Iran Araghchi cáo buộc UAE gây hấn với Iran là “một phần của chính sách rối ren, lạc lối, mất phương hướng và bỏ quên sự khôn ngoan".

UAE chỉ trích gay gắt Iran, Tehran xác nhận hợp tác quân sự với Nga

UAE chỉ trích gay gắt Iran, Tehran xác nhận hợp tác quân sự với Nga

VOV.VN - Cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống UAE, Anwar Gargash, cho biết những bình luận của Ngoại trưởng Iran Araghchi cáo buộc UAE gây hấn với Iran là “một phần của chính sách rối ren, lạc lối, mất phương hướng và bỏ quên sự khôn ngoan".

Israel tuyên bố không kích 400 đợt vào Iran, hạ thêm 2 quan chức tình báo cấp cao
Israel tuyên bố không kích 400 đợt vào Iran, hạ thêm 2 quan chức tình báo cấp cao

VOV.VN - Israel cho biết họ đã hạ thêm hai quan chức tình báo cấp cao của Iran khi tiếp tục nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo an ninh của Iran.

Israel tuyên bố không kích 400 đợt vào Iran, hạ thêm 2 quan chức tình báo cấp cao

Israel tuyên bố không kích 400 đợt vào Iran, hạ thêm 2 quan chức tình báo cấp cao

VOV.VN - Israel cho biết họ đã hạ thêm hai quan chức tình báo cấp cao của Iran khi tiếp tục nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo an ninh của Iran.

Vệ binh Iran cảnh báo Mỹ di dời cơ sở công nghiệp khỏi vùng Vịnh
Vệ binh Iran cảnh báo Mỹ di dời cơ sở công nghiệp khỏi vùng Vịnh

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm 14/3 đã đưa ra cảnh báo, kêu gọi Mỹ di dời các nhà máy công nghiệp của Mỹ ra khỏi vùng Vịnh và yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần các cơ sở “mà người Mỹ là cổ đông” để tránh bất kỳ “thiệt hại” nào, theo truyền thông nhà nước Iran.

Vệ binh Iran cảnh báo Mỹ di dời cơ sở công nghiệp khỏi vùng Vịnh

Vệ binh Iran cảnh báo Mỹ di dời cơ sở công nghiệp khỏi vùng Vịnh

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm 14/3 đã đưa ra cảnh báo, kêu gọi Mỹ di dời các nhà máy công nghiệp của Mỹ ra khỏi vùng Vịnh và yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần các cơ sở “mà người Mỹ là cổ đông” để tránh bất kỳ “thiệt hại” nào, theo truyền thông nhà nước Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ