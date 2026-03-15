Iran tiết lộ tình trạng sức khỏe lãnh tụ tối cao và khả năng điều hành đất nước

Một tuần sau khi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, vẫn chưa xuất hiện hay lên tiếng, làm dấy lên những nghi vấn về sức khỏe của ông. Thông điệp được cho là đầu tiên của ông cũng là do một người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước.

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong một bức ảnh trước đây. Ảnh: WANA.

Một nguồn tin quen thuộc với tình hình nói hồi đầu tuần rằng Lãnh tụ Khamenei đã bị gãy chân, bầm tím mắt trái và có một số vết rách nhỏ trên mặt trong ngày đầu tiên của chiến dịch oanh tạc do Mỹ và Israel tiến hành 2 tuần trước, cùng đợt tấn công đã cướp đi sinh mạng của cha ông và các tư lệnh quân sự hàng đầu Iran.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Ngoại trưởng Araghchi cũng cho biết "tình hình ở Iran ổn định và không có sự rạn nứt nào trong các thể chế chính quyền hoặc quân sự”. Ông khẳng định các cuộc tấn công của Iran vào các nước trong khu vực không nhắm vào khu dân cư hay nhà ở, bất chấp những tuyên bố trái ngược. Ví dụ, tại Bahrain, một cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở thủ đô Manama, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 8 người khác bị thương, theo Bộ Y tế nước này hồi đầu tuần.

Ông Araghchi cũng tuyên bố rằng quan hệ ngoại giao của Iran với Qatar, Saudi Arabia, Oman và các nước láng giềng vẫn tiếp tục.

