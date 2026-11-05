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Iran tuyên bố bắn hạ thêm UAV Mỹ tại eo biển Hormuz

Thứ Năm, 05:42, 05/11/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối qua (4/11) thông báo, đã bắn hạ thêm 1 chiếc UAV trinh sát quân sự của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là lần thứ 2 trong ngày, Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, song thông tin chưa được xác thực.


Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, chiếc UAV MQ-1 do Mỹ sản xuất đã bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ, tại khu vực đảo Qeshm, bên trong eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bối cảnh cụ thể và thời gian chính xác chiếc UAV bị bắn hạ không được đề cập.

Trước đó, IRGC cũng tuyên bố đã bắn hạ 1 chiếc UAV MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ, tại eo Hormuz vào lúc 4h30 sáng 4/11 (giờ địa phương), khi chiếc UAV này đang thực hiện hành vi thù địch. IRGC khẳng định, đây đã là chiếc MQ-9 thứ 56 của Mỹ bị bắn hạ, kể từ khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, thông tin chưa được quân đội Mỹ cũng như các nguồn độc lập xác nhận.

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UAV MQ-9 của Mỹ. Ảnh: WANA

Cũng về cuộc đối đầu quân sự Mỹ - Iran, cố vấn cấp cao của Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohammad Moghadamfar hôm qua cảnh báo rằng, Tehran sẽ nhắm mục tiêu là các lãnh đạo của kẻ thù, nếu các tướng lĩnh hay lãnh đạo của Iran bị truy sát.

Quan chức Iran cũng khẳng định, Tehran sẽ triển khai các phương thức tác chiến mới, trong trường hợp chiến tranh tái diễn. Theo đó, đòn giáng trả của Iran với hành vi thù địch sẽ không còn là tương đồng hay đối xứng nữa, mà vượt xa cả về mặt không gian và thời gian, thiêu rụi các tài sản của kẻ thù.

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4 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz, Iran đưa ra điều kiện hòa bình

VOV.VN - Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo có thêm 4 tàu dầu va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tehran còn tuyên bố bắt giữ 2 tàu, đồng thời bắn hạ thêm 1 thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát hiện đại của quân đội Mỹ. Điều kiện hòa bình do họ đưa ra cũng rất cứng rắn.

Bá Thi/VOV-Cairo
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