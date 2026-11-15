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Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ, thêm 4 tàu dầu phát nổ tại eo Hormuz

Chủ Nhật, 05:33, 15/11/2026
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều qua tuyên bố đã bắn hạ thêm 1 UAV trinh sát quân sự của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố hạ UAV trinh sát Mỹ tại eo biển Hormuz

Động thái diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tehran tập kích căn cứ Mỹ ở Bahrain, đáp trả cuộc tấn công của quân đội Hoa Kỳ vào thành phố ven biển của Iran một ngày trước đó.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết chiếc UAV Mỹ vừa bị bắn hạ thuộc dòng trinh sát MQ-1. Thiết bị này đã bị hệ thống phòng không tân tiến của Iran vô hiệu hóa, khi đang bay qua khu vực đảo Qeshm, bên trong eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc, không được đề cập. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

iran tuyen bo ban ha uav my, them 4 tau dau phat no tai eo hormuz hinh anh 1
Theo IRGC, có tổng cộng 4 tàu dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz trong ngày 14/11 (Ảnh minh họa: Reuters).

Trước tuyên bố trên, IRGC thông báo có thêm 2 tàu dầu đã bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz. Như vậy, theo báo cáo của IRGC, trong ngày 14/11, có tổng cộng 4 tàu dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz. Cả 4 phương tiện bị cáo buộc đi vào tuyến phi pháp và không an toàn ở phía Nam eo biển.

Thời gian qua, IRGC thường xuyên thông báo việc tàu hàng bị va trúng thủy lôi tại eo Hormuz. Tehran khẳng định hầu hết các tàu đã phát nổ và bốc cháy. Tuy nhiên, tính chân thực của thông tin, chưa được các nguồn đáng tin cậy kiểm chứng.

Bá Thi/VOV-Cairo
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