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Iran tuyên bố chuẩn bị ra mắt hệ thống phản ứng nhiệt hạch đầu tiên

Thứ Hai, 06:24, 16/11/2026
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VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran hôm qua thông báo, Tehran chuẩn bị ra mắt và đưa vào vận hành hệ thống phản ứng nhiệt hạch đầu tiên do nước này tự phát triển.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh chương trình phát triển hạt nhân của Iran vẫn đang vấp phải chiều tranh cãi, thậm chí được lấy làm lý do để Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Tehran.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami cho biết, các nhà khoa học Iran đã đạt được bước tiến lớn trong việc phát triển hệ thống phản ứng nhiệt hạch, còn gọi là công nghệ tổng hợp hạt nhân hay hợp hạch (nuclear fusion), tiến gần tới khả năng vận hành thực tế. Ông Eslami khẳng định, việc phát triển dự án nhiệt hạch nhằm chứng minh năng lực khoa học cũng như khả năng cạnh tranh của Iran với các cường quốc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, lộ trình vận hành cụ thể của dự án không được đề cập.

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Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, ngày 7/3/2026. Ảnh: Vantor/Reuters

Phản ứng nhiệt hạch là giải pháp năng lượng có cơ chế vận hành trái ngược với hệ thống phản ứng phân hạch hạt nhân (nuclear fission). Nguyên lý của cơ chế là đưa hai đồng vị nhẹ lại gần nhau trong các điều kiện vật lý cụ thể và phức tạp để kích hoạt phản ứng. Theo nhiều báo cáo đáng tin cậy, công nghệ nhiệt hạch vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, chưa được bất kỳ quốc gia nào thương mại hóa thành công.

Tuy nhiên, truyền thông khu vực cho rằng, việc Iran tuyên bố đạt được tiến bộ trong công nghệ nhiệt hạch vẫn là diễn biến đáng chú ý, xét trong bối cảnh Mỹ, Israel và phương Tây vẫn bày tỏ hoài nghi sâu sắc về bản chất của chương trình phát triển hạt nhân mà Tehran theo đuổi. Thậm chí, chỉ trong chưa đầy 1 năm, Mỹ và Israel đã 2 lần phát động chiến trong chống Iran, lần lượt vào tháng 6/2025 và cuối tháng 3/2026, viện cùng lý do ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Bá Thi/VOV-Cairo
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