Iran tuyên bố đã phản ứng mạnh mẽ với động thái "khiêu khích" của Mỹ

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf, khẳng định Iran đã kiên cường đứng vững, sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ với mọi động thái khiêu khích của Mỹ. Quốc gia Hồi giáo cũng vừa đưa ra một phản hồi dứt khoát và phù hợp với đối phương. Vì vậy, quả bóng trách nhiệm ngăn chiến tranh bùng phát trở lại giữa hai bên, giờ đây đang ở trên sân của người Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục bế tắc, chưa đạt được đột phá rõ ràng, dù nhiều nỗ lực ngoại giao con thoi đã được triển khai. Trên thực địa, tàu hàng và tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, liên tục bị tấn công hoặc gặp sự cố an ninh nghiêm trọng. Đặc biệt, truyền thông Mỹ sáng nay đưa tin quân đội Mỹ đã tấn công đảo Qeshm của Iran, lần đầu tiên sau gần 2 tháng.

Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters sáng nay, một quan chức cấp cao Iran giấu tên khẳng định con đường đi đến thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất xa.